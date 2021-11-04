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Министр о росте цен на бензин: Нас это тоже обеспокоило

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:14
Министр о росте цен на бензин: Нас это тоже обеспокоило
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министр энергетики Магзум Мирзагалиев высказался о росте цен на бензин в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Действительно, вчера прошла информация, что бензин подорожал. Я изучил статистику за последние три года, мы видим, что за последние три года, с 2018 по 2021 год, цена на АИ-92 выросла со 163 до 178 тенге, на 15 тенге за три года. Это, конечно, незначительный рост, но в то же время это нас вчера обеспокоило", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

Глава Минэнерго заявил, что сейчас в стране нет оснований для роста цен на бензин.

"Бензин производится и отгружается в необходимых количествах. С бензином ситуация у нас на сегодняшний день более чем стабильная. Вчера, после того как прошла информация, мы начали работать с крупными АЗС. Нам сейчас в первую очередь надо понять, почему произошел соответствующий рост, но мы считаем, что сейчас нет оснований. Эту работу мы будем проводить с нашими коллегами из Агентства по защите и развитию конкуренции.

Хочу отметить, что цена на бензин и ГСМ не регулируется в целом. Поэтому наше министерство за регулирование цен не отвечает, но с учетом ответственности, которую мы несем, естественно, этим вопросом мы будем заниматься", - заключил Мирзагалиев.

Ранее сообщалось, что к ноябрю вслед за дизелем в Казахстане подорожал и бензин - средняя цена на АИ-92 поднялась до 178 тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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