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Денежные операции каких политиков будут проверять в Казахстане

Просмотров:309 Опубликовано: Сегодня, 11:38
Денежные операции каких политиков будут проверять в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Депутат Сената Ольга Перепечина рассказала, кто может войти в перечень публичных должностных лиц, которых поставят под финансовый мониторинг, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Могут войти, в первую очередь, административные госслужащие - акимы областей, акимы районов, городов республиканского значения. Туда могут войти и депутаты, принимающие управленческие решения, руководители партий, министры, вице-министры, руководители национальных компаний. Могут войти и судьи, и прокуроры, и другие руководители, которые принимают управленческие государственные решения. (...) Мониторингу будут подвергаться не только публичные должностные лица, но и супруги и близкие родственники - дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, родители, внуки", - сообщила Перепечина в кулуарах после заседания Сената.

Перечень будет утверждать лично Президент. Планируется, что список будет сформирован в 2022 году.

Журналисты уточнили, войдет ли в перечень публичных должностей Первый Президент Нурсултан Назарбаев и члены его семьи.

"Согласно нашему законопроекту, бывшие руководители, публичные государственные деятели в течение 12 месяцев после прекращения своих полномочий будут входить в перечень публичных должностных лиц, которые будут находиться на мониторинге", - уточнила Перепечина.

Она пояснила, что Глава государства будет утверждать перечень должностей, однако не дала однозначного ответа на вопрос о том, смогут ли по решению Президента некоторые чиновники из утвержденного перечня должностей избежать попадания в итоговый список.

"Елбасы, как председатель Совета безопасности, может войти в перечень?" - спросили журналисты.

"Да. На сегодняшний день в рамках нашего законодательства я могу ответить так. Депутаты не дают предложений по спискам", - сказала сенатор.

Сегодня Парламент принял законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он направлен на подпись Президенту.

Законопроект вводит понятие "публичные должностные лица". Они занимают позиции, при нахождении на которых возможны злоупотребления с целью отмывания денег и совершения сопутствующих предикатных преступлений, включая коррупцию. За ними и членами их семей будут вести контроль по операциям с деньгами и иным имуществом.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 12:07
Все равно у нас суперпрезидентская республика. В развитых странах суд, правительство и парламент незасимые структуры. У нас все только на бумагах.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:57
хороший законопроект.
и даже есть вероятность его принятия.
но есть вопрос - кто осилит этот мониторинг? ведь доверия сейчас нет никому из них, а для того чтобы всех этих разномастных чертей взять за попу, да еще и выжать из них награбленное, нужен не просто герой, нужен практически "киборг помноженный на бесконечность" (Отар К.)
 
 

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