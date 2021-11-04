Денежные операции каких политиков будут проверять в Казахстане

Депутат Сената Ольга Перепечина рассказала, кто может войти в перечень публичных должностных лиц, которых поставят под финансовый мониторинг, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Могут войти, в первую очередь, административные госслужащие - акимы областей, акимы районов, городов республиканского значения. Туда могут войти и депутаты, принимающие управленческие решения, руководители партий, министры, вице-министры, руководители национальных компаний. Могут войти и судьи, и прокуроры, и другие руководители, которые принимают управленческие государственные решения. (...) Мониторингу будут подвергаться не только публичные должностные лица, но и супруги и близкие родственники - дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, родители, внуки", - сообщила Перепечина в кулуарах после заседания Сената.
Перечень будет утверждать лично Президент. Планируется, что список будет сформирован в 2022 году.
Журналисты уточнили, войдет ли в перечень публичных должностей Первый Президент Нурсултан Назарбаев и члены его семьи.
"Согласно нашему законопроекту, бывшие руководители, публичные государственные деятели в течение 12 месяцев после прекращения своих полномочий будут входить в перечень публичных должностных лиц, которые будут находиться на мониторинге", - уточнила Перепечина.
Она пояснила, что Глава государства будет утверждать перечень должностей, однако не дала однозначного ответа на вопрос о том, смогут ли по решению Президента некоторые чиновники из утвержденного перечня должностей избежать попадания в итоговый список.
"Елбасы, как председатель Совета безопасности, может войти в перечень?" - спросили журналисты.
"Да. На сегодняшний день в рамках нашего законодательства я могу ответить так. Депутаты не дают предложений по спискам", - сказала сенатор.
Сегодня Парламент принял законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он направлен на подпись Президенту.
Законопроект вводит понятие "публичные должностные лица". Они занимают позиции, при нахождении на которых возможны злоупотребления с целью отмывания денег и совершения сопутствующих предикатных преступлений, включая коррупцию. За ними и членами их семей будут вести контроль по операциям с деньгами и иным имуществом.
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