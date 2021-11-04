Непривитым казахстанцам могут запретить посещать ТРЦ и в будни

Казахстанцы с "синим" статусом могут лишиться входа в торговые центры в будние дни, сообщает Zakon.kz.



На сегодняшний день по постановлению главного санитарного врача предусмотрено посещение объектов лиц с "зеленым" статусом. Не так давно на заседании МВК (межведомственной комиссии) было предложено данный опыт распространить на работу ТРЦ и в будние дни. То есть, на сегодня идет обсуждение данного вопроса, чтобы торгово-развлекательные центры могли посещать только лица с "зеленым" статусом, - сказала заместитель директора Палаты предпринимателей города Алматы Салтанат Лесбаева.



Как отмечается в сообщении МИА "Казинформ", НПП "Атамекен" активно участвует в обсуждении данного вопроса.



В ТРЦ занято большое количество предпринимателей. В данных объектах размещены и другие виды деятельности (в очень многих объектах ТРЦ расположены объекты общепита, дошкольного образования, развлекательного контента), у которых также могут снизиться обороты, доходы. Поэтому данный вопрос сейчас активно обсуждается и прорабатывается, - уточнила она.



Лесбаева отметила, что недавно под председательством заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Олжаса Ордабаева проводилось рабочее совещание с привлечением заинтересованных субъектов бизнеса именно по обсуждению этого предложения.



Необходимо сейчас просчитать все потери, каким образом они будут организовывать свою работу, не отразится ли это на снижение трафика посетителей. Все эти моменты необходимо обговорить и потом совместно с коллегами из Министерства здравоохранения этот вопрос будет прорабатываться, - заключила Лесбаева.