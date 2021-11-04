Токаев дал добро на ревакцинацию. Что нужно знать казахстанцам?

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к ревакцинации населения против COVID-19. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» собрала важную информацию о ревакцинации казахстанцев.



Эпидемиологическая ситуация в стране остается нестабильной – ежедневно фиксируются до 30 летальных случаев от КВИ. Об этом заявил глава государства. По его словам, все это происходит на фоне снижения темпов вакцинации – охват населения за девять месяцев составил около 40%.



«Большая часть стран приступила к ревакцинации населения. С учетом того, что мы начали активную кампанию в марте, сроки ревакцинации подошли и у нас. Правительству и акимам нужно приступить к кампании ревакцинации населения», – сказал Токаев.



О ревакцинации в Казахстане заговорили еще в августе. Как утверждают многие медики и ученые, коронавирус станет сезонным заболеванием, подобным гриппу, и чтобы защититься от него, нужна массовая ревакцинация населения.



В середине октября Минздрав совместно с консультативной комиссией по иммунизации населения РК выработало подходы по ревакцинации казахстанцев против коронавирусной инфекции.



Данный вопрос вынесли на заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ, по итогам которого рекомендовано введение дополнительной дозы через 6–9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против коронавируса, при этом:



- получившие вакцинацию векторными («Спутник V») вакцинами — ревакцинация через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer);

- получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами — ревакцинация через 6 месяцев векторной («Спутник V») или м-РНК-вакциной (Pfizer);

- получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer) — ревакцинация через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной («Спутник V») вакциной;

- переболевшие КВИ после завершенного курса вакцинации — через 3 месяца после выздоровления.



Позже министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что возможна ревакцинация и идентичными вакцинами, но с небольшой разницей. При этом он отметил, что, скорее всего, это будет не компонент «Спутник V», так как это разнородные вакцины.



«В правилах предусматривается, что это будут вакцины, идентичные по 1-й и 2-й дозе. На выходе уже есть «Спутник Лайт», производство которого у нас тоже уже освоено. Думаю, что в ближайшее время появится», — сказал Цой.



Как сообщили в Минздраве, такие подходы к ревакцинации разрабатывались по опыту США, Израиля, Великобритании, Франции.



Начало ревакцинации запланировано на третью декаду ноября 2021 года. И для этого планируется использовать лишь одну дозу вакцины.



Кого в первую очередь будут ревакцинировать:



- медработники;

- педагоги;

- персонал и контингент МСУ и закрытых учреждений;

- сотрудники силовых структур;

- люди старше 60 лет, те, кто самостоятельно прошел исследование и имеет отрицательный результат теста на антитела против COVID-19.



Стоит отметить, что с 8 по 14 ноября в Казахстан планируется поставка вакцины Pfizer. Этой вакциной планируется прививать беременных и детей старше 12 лет.