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Мусин снял на видео, как получают водительские права без экзаменов

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 18:36
Мусин снял на видео, как получают водительские права без экзаменов
Кадр из видео
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин опубликовал видео эксперимента в спецЦОНе столицы. Тайный покупатель смог получить водительские права без сдачи экзаменов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"После брифинга в СЦК журналисты просили поделиться результатами своего недавнего похода в спецЦОН, где лично столкнулся с нарушениями в процессе получения водительских прав. Видео, сделанное сотрудниками службы внутренней безопасности "Правительства для граждан", послужило конкретным основанием для принятия срочных мер. Сейчас коллеги из госкорпорации выявляют такие факты по всей стране. Материалы будут передаваться в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства", - рассказал Мусин.

На видео министр, сняв очки, чтобы быть менее узнаваемым, вместе с участником эксперимента - тайным покупателем - зашли в спецЦОН около 10 утра и договорились о получении водительских прав. Вдвоем они нашли нужного человека, отдали ему документы, расписку и забрали готовое водительское удостоверение, не сдавая практический и теоретический экзамены.



"Много жалоб поступает, что в спецЦОНах можно в обход теоретических и практических экзаменов получить водительское удостоверение. Хотел сам убедиться, как это все происходит на самом деле. (...) В принципе, все как полагается: зашли, сдали документы. У нас номер расписки есть, ИИН человека есть, потом по базе можем посмотреть, как это все делается. Где-то все-таки присутствует вмешательство со стороны. Надо это выявлять", - прокомментировал эксперимент Мусин.

После министр зашел в ситуационный центр, чтобы проверить достоверность документов. В системе он даже нашел фотографии якобы сидевшего на теоретическом экзамене тайного покупателя. В официальном отчете значится, что он сдал теоретический тест за 3 минуты 41 секунду, набрав 38 из 40 баллов.

В своей публикации Багдат Мусин отметил, что во всех спецЦОНах внедрят специальную систему биометрической идентификации при сдаче теоретического экзамена на права. По его словам, она позволит распознавать личность экзаменуемого и будет рассаживать в случайном порядке при тестировании. Над каждым рабочим местом будут установлены камеры. Эта система, как отметил глава министерства, уже применяется в пилотном режиме.

Министр призвал столкнувшихся с фактами коррупции или других нарушений со стороны сотрудников госкорпорации сообщать об этом по телефону доверия: +7 700 710 14 14, 8 (7172) 95 51 14.

Ранее Мусин сообщил, что сразу после эксперимента уже поручил ужесточить меры контроля за получающими права и пообещал устанавливать биометрическую идентификацию на входе на теоретические экзамены.

В апреле 2021 года в столице задержали подозреваемого в организации мошеннической схемы. Он обещал гражданам "купить" для них водительские права за 120 тысяч тенге, брал деньги и пропадал. Свои услуги он рекламировал в социальных сетях.

В сентябре 2020 года сообщалось, что Антикоррупционная служба начала расследование в отношении группы лиц, которые организовали незаконную выдачу водительских прав через спецЦОН Нур-Султана.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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