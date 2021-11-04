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Токаев о дефиците дизеля: Можно сказать, что он был создан искусственно

Просмотров:321 Опубликовано: Вчера, 22:52
Токаев о дефиците дизеля: Можно сказать, что он был создан искусственно
Фото Tengrinews.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о дефиците дизельного топлива в Казахстане, произошедшем в октябре, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"В октябре страна столкнулась с дефицитом дизельного топлива. Можно сказать, что он был создан искусственно. Эта ситуация повлияла не только на рост стоимости дизтоплива, но и породила проблемы для транспортных компаний, КТЖ, а также создала риски для обеспечения стабильной деятельности коммунальных и дорожных служб", - сказал Токаев на совещании в Экибастузе.

Как отметил Президент, несмотря на растущие объемы переработки нефти и проведенную модернизацию НПЗ, правительство с фондом "Самрук-Казына" не смогли предотвратить возникновение дефицита нефтепродуктов.

"Непонятно, почему не были задействованы запасы госматрезерва и инфраструктура МЧС? Имеется возможность хранения в госматрезерве до 50 тысяч тонн дизельного топлива. Этого достаточно, для того чтобы пройти острый период без ценовых потрясений и дефицита.

Уже не в первый раз говорим о качестве модернизации НПЗ. Почему после двух триллионов тенге на модернизацию заводов продолжаются внеплановые остановки НПЗ на ремонт? Вот это интересный вопрос, на который надо ответить", - добавил Глава государства.


Источник: tengrinews.kz
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