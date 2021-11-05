В Казахстане зарегистрировали 1 421 новый случай коронавируса

За прошедшие сутки (4 ноября) в Казахстане зарегистрирован 1 421 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Накануне в республике было выявлено 1 396 случаев. ⠀ Всего в стране подтверждено 945 922 случая, из них за сутки:
в городе Нур-Султане – 104, в городе Алматы – 198, в городе Шымкенте – 23, в Акмолинской области – 109, в Актюбинской области – 48, в Алматинской области – 130, в Атырауской области – 22, в ВКО – 88, в Жамбылской области – 21, в ЗКО – 47, в Карагандинской области – 134, в Костанайской области – 137, в Кызылординской области – 19, в Мангистауской области – 4, в Павлодарской области – 143, в СКО – 163, в Туркестанской области – 31.
В то же время в стране 2 113 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в городе Нур-Султане - 190, в городе Алматы - 330, в городе Шымкенте - 30, в Акмолинской области - 143, в Актюбинской области - 36, в Алматинской области - 76, в Атырауской области - 10, в ВКО - 312, в Жамбылской области - 8, в ЗКО - 204, в Карагандинской области - 158, в Костанайской области - 7, в Кызылординской области – 20, в Мангистауской области - 125, в Павлодарской области - 252, в СКО - 168, в Туркестанской области - 44.
Всего в Казахстане выздоровел 896 581 человек от COVID-19.
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