В Казахстане зарегистрировали 1 421 новый случай коронавируса

За прошедшие сутки (4 ноября) в Казахстане зарегистрирован 1 421 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Накануне в республике было выявлено 1 396 случаев.

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Всего в стране подтверждено 945 922 случая, из них за сутки:



в городе Нур-Султане – 104,

в городе Алматы – 198,

в городе Шымкенте – 23,

в Акмолинской области – 109,

в Актюбинской области – 48,

в Алматинской области – 130,

в Атырауской области – 22,

в ВКО – 88,

в Жамбылской области – 21,

в ЗКО – 47,

в Карагандинской области – 134,

в Костанайской области – 137,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 143,

в СКО – 163,

в Туркестанской области – 31.



В то же время в стране 2 113 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:



в городе Нур-Султане - 190,

в городе Алматы - 330,

в городе Шымкенте - 30,

в Акмолинской области - 143,

в Актюбинской области - 36,

в Алматинской области - 76,

в Атырауской области - 10,

в ВКО - 312,

в Жамбылской области - 8,

в ЗКО - 204,

в Карагандинской области - 158,

в Костанайской области - 7,

в Кызылординской области – 20,

в Мангистауской области - 125,

в Павлодарской области - 252,

в СКО - 168,

в Туркестанской области - 44.



Всего в Казахстане выздоровел 896 581 человек от COVID-19.