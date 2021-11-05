Казахстанцы попали в ДТП, снимая видео о состоянии трассы Атырау - Астрахань

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Казахстанцы попали в ДТП, снимая на видео состояние трассы Атырау - Астрахань, передает корреспондент Tengrinews.kz.Инцидент произошел 31 октября в Атырауской области. Участники движения "Экспедиция +362" направлялась из Атырау в Астрахань и по пути решили снять на видео состояние дороги. По их словам, ранее на этой автотрассе был отремонтирован участок от поселка Ганюшкино (ныне Курмангазы - Прим.ред) до границы с Россией. Однако отрезок от Ганюшкино до Атырау до сих пор ремонтируется, и он является проблемным."Говорят, что участок от Ганюшкино до границы уже сделали. Это 40 километров, и сделали его еще пять лет назад. Но есть и остальная часть трассы, и ее делают уже столько лет, что за это время можно было бы весь пояс Земли асфальтом уложить. Сейчас во время ремонта они сделали объездную дорогу, однако по ней мы едем, как по минному полю: едешь и выбираешь дорогу. Но и это радует, потому что раньше дорога была настолько плохая", - сообщили участники движения.На следующих кадрах они продемонстрировали участок автодороги, на которой поднялась пыль, и видимость трассы стала абсолютно нулевой. После этого автомобиль экспедиции снизил скорость до минимальной отметки, и в этот момент сзади в них врезалась другая машина.Позже в интервью корреспонденту Tengrinews.kz участники движения сообщили, что ДТП произошло в районе села Тушыкудык."Авария случилась на многострадальной дороге Атырау - Астрахань. Они сделали хорошую дорогу только от Ганюшкино до границы, 40 километров. А остальные свыше 200 километров трассы - это полный хаос. Сколько мучений приходится пережить за эти четыре часа пути. Сколько нелестных слов в сторону исполнительной власти мы услышали. Сколько порванных шин, вырванных шаровых опор, лопнувших рычагов в день здесь происходит. Машины бьются и переворачиваются, а люди гибнут.Ремонт данного участка начали лет пять назад. И нас радует, что хоть вообще начали. Но мы подозреваем, что при нашей жизни они не закончат этот ремонт. На реконструкцию несколько раз выделяли деньги, но дорогу очень медленно делают. И это печально. Ведь эта дорога стратегически важная, является частью Шелкового пути. Она международная и загружена многотонными фурами, что есть немалая доля экономики Казахстана. Грузопоток на этой дороге составляет тысячи тонн в час. Но средняя скорость движения фур на этом участке составляет всего 20 километров в час. И дальнобойщикам приходится по 15 часов страдать на данном отрезке. Все страдают от плохой дороги. По Западному Казахстану все дороги хорошие, но именно Атырау - Астрахань очень плохая", - добавили они.В Комитете автомобильных дорог МИИР позже ответили на жалобу водителей. Как рассказали в ведомстве, дорога от Атырау до границы с Россией была построена еще в 70-х годах. Ее общая протяженность составляет 277 километров. Сообщается, что она предназначена для транспорта с максимальной нагрузкой на ось восемь тонн."Безусловно, на этом участке дороги проводились ремонтные работы. Однако интенсивность движения большегрузных транзитных транспортных средств из среднеазиатских республик в последние годы заметно возросла. Это не могло не повлиять на ухудшение состояния дороги. В этой связи мы разработали проектно-сметную документацию на всю протяженность дороги Атырау - Астрахань. И уже в 2019 году начали реконструкцию первого участка протяженностью 60 километров от границы с Россией до поселка Ганюшкино. До конца этого года на этом участке мы планируем обеспечить полноценный безопасный и бесперебойный проезд", - сказали в комитете.Отмечается, что на остальных 217 километрах дороги ремонтные работы были начаты в 2021 году. В настоящее время дорожники ведут отсыпку земляного полотна, устройство слоев дорожной одежды и устанавливают искусственные сооружения. До конца года планируется открыть движение по новому покрытию на 32 километрах автодороги."В следующем году мы планируем выполнить большой объем работы с открытием движения на всем протяжении автодороги. Это обеспечит комфортный проезд для пользователей данной автодороги. В целом автодорога Атырау - граница России (на Астрахань) будет сдана в эксплуатацию в 2023 году", - подытожили в ведомстве.Ранее премьер-министр Аскар Мамин проинспектировал ход реконструкции автодороги Актобе - Атырау - Астрахань. Отмечается, что после реконструкции до конца года будет обеспечен проезд по 92 километрам на трассе Атырау - граница России. На остальных 185 километрах работы планируется завершить в следующем году.Напомним, в сентябре этого года российский актер и шоумен Станислав Ярушин вспомнил о состоянии "худшей трассы" в его жизни, а именно Астрахань - Атырау. Первый раз он столкнулся с этой проблемой в 2016 году.После этого в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития прокомментировали состояние дороги.