Вассерман назвал простой способ стать умнее

Известный эрудит, публицист и член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман назвал простой способ развить умственные способности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на URA.RU.
По словам Вассермана, развить умственные способности можно через интеллектуальные игры.
"Интеллектуальные игры - это сильно упрощенный вариант научной деятельности. Например, классическая игра "Что? Где? Когда?" или ее спортивный вариант. Интеллектуальное развитие через игры идет за счет поиска нетривиальной закономерности, ведь это игры не на знание, а на поиск взаимосвязей между какими-то общеизвестными фактами", - объяснил многократный победитель интеллектуальных телеигр.
При этом Вассерман отметил, что игры, которые связаны с финансовой деятельностью, не могут способствовать развитию способностей в денежной сфере. Так, например, распространение "Монополии" в США мало поменяло состояние бизнеса. "Эта игра - развлечение и не более", - заключил депутат Госдумы.
Напомним, в сентябре Анатолий Вассерман победил в качестве самовыдвиженца на выборах в Госдуму в одномандатном округе Преображенский в Москве. В Госдуме он присоединился к фракции "Справедливая Россия - За правду".
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