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Сельчанина забили досмерти и бросили в колодец в Туркестанской области, задержан племянник

Просмотров:426 Опубликовано: Сегодня, 14:13
Сельчанина забили досмерти и бросили в колодец в Туркестанской области, задержан племянник
Фото из открытых источников
Туркестан. 5 ноября. КазТАГ – Сельчанина забили досмерти и бросили в колодец в Туркестанской области, задержан племянник, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«В Келесском районе сельчанин позвонил местному участковому и сообщил, что при неизвестных обстоятельствах пропал его одинокий сосед. Сразу же на вызов выехал участковый инспектор Берик Айдосов. На месте при тщательном изучении полицейский обнаружил следы крови, ведущие к колодцу, расположенному во дворе дома. Как оказалось, на глубине двух метров лежал мужчина. Сельчанин в нем опознал своего соседа», - говорится в сообщении в пятницу.

Айдосов вызвал следственно-оперативную группу из районного отдела.

«При осмотре трупа криминалисты обнаружили множественные ссадины и гематомы», - уточнили правоохранители.

Было начато досудебное расследование по статье 99 (убийство) УК РК.

«Для выяснения всех обстоятельств полицейские изучили круг знакомых, образ жизни погибшего, опросили родственников, друзей и соседей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения оперативников попал племянник потерпевшего. Его полицейские задержали на одной из улиц районного центра. Как выяснилось, молодой человек пришел домой к своему родственнику. Между мужчинами вспыхнула ссора. В результате племянник избил до смерти своего дядю. Чтобы скрыть следы, подозреваемый выбросил труп в сухой колодец и скрылся. Подозреваемый находится под стражей», - уточнили полицейские.


Источник: kaztag.kz
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