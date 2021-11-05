Как дисциплинировать казахстанских водителей

Все прекрасно видят, какие у нас сейчас водители на дорогах, как снизилась культура вождения и поведения за рулем. Масла в огонь подлил недавний скандал с выдачей водительских прав в спецЦОНах страны. И это только верхушка айсберга. В реале ситуация гораздо хуже, и, что самое неприятное, она не улучшается, а наоборот. С этим нужно что-то делать, и чем быстрее, тем лучше, пишет автор ИА «NewTimes.kz» Рустем Жансеитов.



«Верблюжий синдром»



Причем дело даже не в постоянных нарушениях правил дорожного движения большинством водителей, а в отсутствии элементарной порядочности и гигиены.



Откуда взялась эта идиотская манера резко распахивать водительскую дверь и сплевывать на дорогу на виду у всех?



Отвратительно и неприятно наблюдать со стороны. Как водитель с почти 30-летним стажем, могу точно сказать, что раньше такого не было. Это появилось в последние 5-6 лет. Кто-то привнес этот «верблюжий синдром» в менталитет не отягощенных воспитанием индивидуумов.



Такое «харкательное» поведение ранее было присуще китайским водителям. Но власти Поднебесной жестко взялись за эту проблему и практически решили. Зато такое поведение укрепилось у наших некультурных примитивов.



Отдельно стоит сказать об «отмороженных» водителях, которые выбрасывают мусор из машин на дороги, парковки и стоянки. Для многих выкинуть окурок на дорогу — обычное явление. Особенно сложно понять таких грязнуль, когда они оставляют или вышвыривают на ходу пакеты с бытовым мусором вдоль дорог или у забора соседей. Это какая-то шизофрения. Разве нормальный человек так будет себя вести?



«Игра в шашки»



Про поведение определенной части горе-водителей в Казахстане можно слагать целые эпосы. Есть такая категория хамов на автомобилях, которые считают, что им почему-то можно нарушать ПДД, плевать на других участников движения, постоянно создавая помехи и неудобства.



Такие недалекие, но почему-то считающие себя выше всех, постоянно двигаются так, как будто они исключительные, привилегированные: ездят по автобусным линиям, объезжают пробки по поворотным рядам, а потом нагло и требовательно втискиваются в основной ряд.



Такое поведение сродни тому, что какой-то хам нагло залезет перед вами в очередь, в которой вы долго простояли. Не думаю, что кому-то понравится, если с ним так обойдутся.



Мало того, нахалы постоянно подрезают других, создают хаос на дорогах, «играя в шашки», моргают, сигналят, нервируют, а если не пропустить или каким-то образом показать недовольство их поведением, начинают мстить за попытки привести их в чувство.



Это вообще ни в какие рамки не вписывается, какая-то психологическая патология. Таких людей никогда нельзя пускать за руль.



Довольно часто постоянные нарушители, чувствуя безнаказанность, допускают уже серьезные отступления от правил и создают опасные аварийные ситуации. Интернет и новости пестрят ежедневными сводками о смертельных исходах на дорогах. И если разбираться глубинно и детально, то более чем уверен, что большинство трагедий случилось по вине недисциплинированных водителей.



Неотвратимость наказания за нарушение ПДД



Что же послужило виной такой ситуации на дорогах? Ответы вполне очевидны.



Резкое снижение качества обучения в автошколах страны, где чаще всего обучение формальное или вообще не проводится. Нет контроля за ними, никто не знает, кто и что там преподает.



Введение нормы о возможности самостоятельной подготовки для сдачи экзаменов на водительские права тоже себя не оправдало.



Система «Сергек», как я уже неоднократно писал, действует точечно и часто нелогично: тупо фиксирует небольшое превышение скорости, которое не является общественно опасным, но в упор не видит наглецов и хамов, ездящих по BasLine, мешающих другим, создающих аварийные ситуации. Вне поля зрения этих камер ничего не меняется в водительском менталитете. Так что они малополезны, что бы ни писали их апологеты.



Самое главное, что, увы, у нас нет принципа неотвратимости наказания за нарушение ПДД. Где-то не увидели, где-то кто-то с кем-то договорился и развел, «срезал углы» и многое другое, над которым еще нужно серьезно поработать МВД и дорожной полиции.



Политика кнута и пряника



Для наведения порядка на дорогах и особенно трансформации сознания водителей нужна политика кнута и пряника. Кнутом может быть давно уже предлагаемая мной система фиксирования нарушений через видеорегистраторы, где в качестве мотивации применяется вознаграждение в виде процентов от наложенного штрафа.



Увы, до сих пор МВД РК и прочие структуры, ответственные за это, никак не отреагировали на это предложение.



Система рейтингов для водителей



А в качестве пряника предлагается новая система рейтингов для всех водителей страны. Принципы функционирования этой методики несложны. Проще говорят, чем лучше и без нарушений ездит водитель, тем выше его рейтинг, и наоборот.



Здесь самое главное — разработать и внедрить определенные механизмы, которые замотивируют людей за рулем на правильное и безопасное вождение.



Например, для тех, кто будет иметь высокие рейтинги, сделать дешевле страховку или по согласованию с сетевыми АЗС — топливо и снизить налог на транспорт.



Также для дисциплинированных водителей можно сделать бесплатными парковки, приоритеты в обслуживании в разных госструктурах, весомые скидки в автомагазинах, бесплатный проезд в национальные парки и по платным дорогам и прочее.



В общем, где только можно мотивировать и заинтересовывать людей простым принципом не нарушай, двигайся по правилам и будь реально привилегированным.



Это действительно будет реальная элита за рулем, заслужившая прерогативы безукоризненным поведением. И, наоборот, поднять штрафы тем, кто постоянно нарушает, чтобы было понятно, что нельзя пренебрегать ПДД.



Недисциплинированные будут заметно больше платить везде, и совсем скоро разве что только совсем тупой не сможет понять, что такое поведение неразумно и просто невыгодно.



Если сделать все правильно, то уже через короткое время количество нарушителей на дорогах станет в разы меньше, а общая ситуация с соблюдением ПДД улучшится.



Как это сделать?



Учитывая довольно серьезный уровень цифровизации в нашей стране и его постоянный рост, вполне несложно оцифровать такое предложение, привязав чипы на водительских правах к системе рейтингов.



Сначала он всем дается одинаковый, и в дальнейшем каждый сам определяет, в каком рейтинге и месте он хочет находиться. Обновление рейтингов может быть ежемесячным.



Более детально и подробно можно презентовать данное предложение при заинтересованности уполномоченных министерств и ведомств.