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Найден мертвым казахстанский вундеркинд, получивший право выбрать любой вуз мира

Просмотров:100 Опубликовано: Сегодня, 17:17
Найден мертвым казахстанский вундеркинд, получивший право выбрать любой вуз мира
© Photo : Facebook / Назарбаев Зияткерлік мектептері
НУР-СУЛТАН, 5 ноя — Sputnik. В Алматы скончался автор уникального рекорда Акназар Кажымурат.

Его отец в соцсетях сегодня сообщил, что сын пошел на встречу в Алматы 3 ноября, после чего пропал.

В ДП Алматы прокомментировали смерть парня, сообщив, что заявление по факту его безвестного исчезновения в управление полиции Медеуского района поступило накануне.

"В рамках розыскного дела была создана поисковая группа. Сотрудниками отдела криминальной полиции УП тело молодого человека было обнаружено сегодня на территории Бостандыкского района. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления причины гибели гражданина К. назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", - сказали в полиции.

Найден мертвым казахстанский вундеркинд, получивший право выбрать любой вуз мира


Обстоятельства смерти Кажымурата устанавливаются.

Акназар Кажымурат в 2018 году, будучи учеником 12-го класса, стал рекордсменом на международных экзаменах ACT и SAT Subject Tests, набрав возможный максимум — 36 из 36 и 2400 из 2400, писали казахстанские СМИ.

Тест дает определить уровень знаний определенным предметам на выбор выпускника. Акназар сдавал математику, физику и биологию.

Тогда он получил право выбрать любой вуз в мире для продолжения учебы.


Источник: sputniknews.kz
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