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Просмотр футбола может представлять смертельную опасность

Просмотров:274 Опубликовано: Сегодня, 18:15
Просмотр футбола может представлять смертельную опасность
Фото из открытых источников
Кардиолог из испанского города Кадис Хуан Энрике Пуче рассказал, какую смертельную угрозу может нести просмотр футбола, передает Zakon.kz.

Проведенные им исследования показали, что, когда команда Кадиса одерживает победу в матче, в городе фиксируется меньше сердечных приступов и случаев стенокардии, чем в случае проигрыша, говорится в статье La Vanguardia. Пуче объяснил, что поражение любимой команды становится причиной гнева испанцев и, как следствие, это приводит к проблемам с сердцем.

Нельзя же доводить себя до инфаркта злостью, если твоя команда проигрывает. Жизнь нечто большее, чем эти 90 минут, – подчеркнул специалист.

Подобные исследования уже проводились в мире. Как выяснилось, когда на чемпионате мира 1998 года английская команда уступила аргентинской, в Англии количество пациентов с симптомами инфаркта возросло на 25%.

Кардиолог советует футбольным фанатам меньше нервничать во время просмотра матча и быть морально готовыми к проигрышу команды.


Источник: zakon.kz
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