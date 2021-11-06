1328 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане - 105,

в Алматы - 177,

в Шымкенте - 32,

в Акмолинской области - 96,

в Актюбинской области - 24,

в Алматинской области - 108,

в Атырауской области - 20,

в Восточно-Казахстанской области - 85,

в Жамбылской области - 18,

в Западно-Казахстанской области - 30,

в Карагандинской области - 117,

в Костанайской области - 134,

в Кызылординской области - 26,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области - 146,

в Северо-Казахстанской области - 170,

в Туркестанской области - 30.



Всего с начала пандемии в стране подтверждено 947 250 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.