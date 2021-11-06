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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Главные признаки взлома смартфона

Просмотров:439 Опубликовано: Сегодня, 08:51
Главные признаки взлома смартфона
Фото из открытых источников
Заместитель технического директора по развитию бизнеса группы российских компаний Angara Руслан Косарим назвал главные признаки взлома смартфона, передает Zakon.kz.

По его словам, о "проникновении" киберпреступников в смартфон может говорить любая его аномальная или подозрительная активность. К примеру, увеличение скорости разрядки аккумулятора.

Если он стал быстрее садиться, возможно, в нем поселился вирус-шпион, фоновая активность которого повышает нагрузку на аккумулятор, – рассказал агентству "Прайм" Косарим.

Как уточнил эксперт, о взломе может свидетельствовать и появление новых приложений, которые владелец смартфона не устанавливал и которые невозможно удалить или закрыть. Также признаками взлома являются автоотключение, невозможность запуска антивируса, подозрительные уведомления и беспричинное списание денег со счета.


Источник: zakon.kz
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