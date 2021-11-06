Простая операция обернулась кошмаром для жительницы Шымкента

24-летняя жительница Шымкента Асель Коканова попала в больницу с кистой легкого, которую требовалось удалить. После операции прошло уже 8 месяцев, а девушка до сих пор находится в больнице и ее состояние ухудшается. У нее обнаружили туберкулез, она похудела на 30 килограммов, а место разреза, через который удаляли кисту, постоянно гноится. Близкие девушки напуганы и просят отправить их дочь на лечение в столицу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.



"Мама, заберите меня из больницы. Я устала, я уже не могу" - видео с таким посылом Асель прислала родным из больничной палаты. В апреле ей сделали, казалось бы, простую операцию по удалению кисты с легкого. Правда, вместо положенных 20 минут процедура длилась четыре часа. С тех пор девушка живет как в кошмаре - сначала у нее обнаружили туберкулез, а затем место разреза начало гноиться. Семья уверена, инфекцию ей занесли во время перевязок.



"Сколько мы уже бьемся, просим помощи. Я писала в областной департамент, утром в Минздрав звонила. Везде один ответ: "Ждите очередь по порталу". Я что, должна смотреть, как мою дочь медленно убивают? Она даже ходить не может, ее там заставляют саму двигаться. Для нее мучение даже в туалет сходить", - говорит мать больной Асем Кадырова,



Устав обивать пороги департаментов, семья Асель пришла в больницу с требованием перевести дочь в столицу.



"Операция была сделана немного преждевременно из-за того, что уже не было времени ждать дальше. Поэтому полное обследование проведено не было. На следующей неделе, если родственники согласятся, мы постараемся по квоте отправить пациентку в Нур-Султан либо в Алматы. При необходимости все дорожные затраты возьмем на себя", - сказал Нуржан Естемисов, заместитель главного врача больницы № 1 Шымкента.



Для семьи Асель обнаружение у нее туберкулеза остается загадкой. Сами медики уверяют, что больна девушка была еще до операции.



Родные Асель медикам перестали верить и намерены обращаться в суд, говорит журналист телеканала. Требовать наказания они хотят не только для хирурга, но и для всего руководства больницы.



Ранее житель Сатпаева Талгат Елибаев обвинил врачей жезказганской больницы в халатности. Он утверждал, что медики оставили в нем кусочек бинта во время операции.