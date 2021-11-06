«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 06 Ноября
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.82 KZT
  • €1 = 496.01 KZT
  • 1 RUB = 6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Названы симптомы COVID-19 у вакцинированных

Просмотров:380 Опубликовано: Сегодня, 12:02
Названы симптомы COVID-19 у вакцинированных
Фото: Patrick Doyle / Reuters
COVID-19 у привитых людей в целом протекает легче, чем у тех, кто не вакцинировался от него. Об этом заявили датские ученые — профессор, главврач отделения инфекционных заболеваний больницы Видорве Томас Бенфилд и профессор иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн. С ними поговорило Danmarks Radio.

Специалисты также перечислили симптомы COVID-19, которые могут возникнуть у привитых людей. Они пояснили, что ситуация, в которой полностью привитые люди все же заражаются, называется «прорывной инфекцией».

Так, среди наиболее частых симптомов COVID-19 у полностью вакцинированных встречаются головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание. Чуть реже по-прежнему встречаются жар и потеря обоняния.

Как объяснил Хартманн, даже у привитых людей встречается разная тяжесть заболевания, которая варьируется от легкой простуды до смертельных случаев. «Но в целом наблюдается резкое снижение серьезности болезни, а это значит, что гораздо меньше людей попадает в больницу и умирает», — подчеркнул он.

Профессор отметил, что скорость течения болезни сильно зависит от конкретной вакцины и особенностей организма человека, а также его возраста. По его словам, специалисты обратили внимание, что эффективность препаратов у пациентов старше 70 лет снижается через шесть месяцев, и если они делают еще одну прививку, наблюдается клиническое улучшение.

При этом полностью вакцинированные пациенты при заражении COVID-19 могут передать инфекцию другим, в связи с чем важно сдавать тест на наличие заболевания, указал Бенфилд. Он объяснил, что у людей с симптомами больше вируса в носу и горле, в связи с чем они более заразны.

Ранее медики из Германии и Бельгии пришли к выводу, что коронавирус безопасен для клеток мозга. Они заявили, что главными объектами заражения становятся сустентакулярные или поддерживающие клетки. Им не удалось доказать, что COVID-19 заражает сенсорные нейроны, отвечающие за обоняние.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 14:04
Цитата: GOAT
Спутник-5 это пятая попытка выпустить вакцину, естественно провальная. Спутник-5 это внедрённая в Россию американская Астазеника.

Вы уж там определитесь! Толи это провальная попытка, либо американскаяя Астразеника

Жить нужно непременно хорошо
 
-1
  • chrome
 Не поддерживаю Поддерживаю
GOAT (Посетители) Сегодня, 13:30
Бредовая статья с лапшой на уши ради оправдания покупки вакцины.
Нет ни одной научной статьи с доказательствами, что вакцина вообще в принципе работает. Читайте научные статьи, в которых вся эта ситуация описана досконально! Где учёные рассказывают о провале в области вакцинации, и от разработчиков заявления одного типа: "Возможно...", "мы предполагаем..." и т.п.
Все исследования проводимые в этой области не доказали работу вакцин в принципе. Вакцина это большой лохотрон с гигантскими откатами. Нас просто лохуют и делают на нас деньги.
Особенно хотелось отметить "Спутник-V", эта "вакцина" которая типа изобретена "заведением Гамаля", и это "V" не "ВИ", а "5". Это порядковый номер, за все годы это "заведение гамалея" не выпустило ни одной вакцины вообще! Спутник-5 это пятая попытка выпустить вакцину, естественно провальная. Спутник-5 это внедрённая в Россию американская Астазеника.
Короткая версия с тик-тока о колоссальной лжи!
Жаль, что полную версию "эковид-комерсанты" удалили с ютуба.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 diger (Посетители) Сегодня, 13:05
Почему проводят сегрегацию населения, если уже чёрт возьми, давно доказано что вакцинированные прекрасно заболевают, являются такими же разносчиками заболевания, умирают пачками, но при этом ходят с какими "бесовскими" "паспортами" , и с "зелёными" "статусами" , в фашистких по свою предназначению приложениях, типа ашик?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • chrome
 дорожник (Посетители) Сегодня, 12:31
Короче: прививка дает лишь облегчение течения болезни, а от Ковида не избавляет. Тоже хорошо, в больницах меньше будет народу

Жить нужно непременно хорошо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика