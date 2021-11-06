Названы симптомы COVID-19 у вакцинированных

COVID-19 у привитых людей в целом протекает легче, чем у тех, кто не вакцинировался от него. Об этом заявили датские ученые — профессор, главврач отделения инфекционных заболеваний больницы Видорве Томас Бенфилд и профессор иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн. С ними поговорило Danmarks Radio.



Специалисты также перечислили симптомы COVID-19, которые могут возникнуть у привитых людей. Они пояснили, что ситуация, в которой полностью привитые люди все же заражаются, называется «прорывной инфекцией».



Так, среди наиболее частых симптомов COVID-19 у полностью вакцинированных встречаются головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание. Чуть реже по-прежнему встречаются жар и потеря обоняния.



Как объяснил Хартманн, даже у привитых людей встречается разная тяжесть заболевания, которая варьируется от легкой простуды до смертельных случаев. «Но в целом наблюдается резкое снижение серьезности болезни, а это значит, что гораздо меньше людей попадает в больницу и умирает», — подчеркнул он.



Профессор отметил, что скорость течения болезни сильно зависит от конкретной вакцины и особенностей организма человека, а также его возраста. По его словам, специалисты обратили внимание, что эффективность препаратов у пациентов старше 70 лет снижается через шесть месяцев, и если они делают еще одну прививку, наблюдается клиническое улучшение.



При этом полностью вакцинированные пациенты при заражении COVID-19 могут передать инфекцию другим, в связи с чем важно сдавать тест на наличие заболевания, указал Бенфилд. Он объяснил, что у людей с симптомами больше вируса в носу и горле, в связи с чем они более заразны.



Ранее медики из Германии и Бельгии пришли к выводу, что коронавирус безопасен для клеток мозга. Они заявили, что главными объектами заражения становятся сустентакулярные или поддерживающие клетки. Им не удалось доказать, что COVID-19 заражает сенсорные нейроны, отвечающие за обоняние.