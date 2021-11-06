Названы симптомы COVID-19 у вакцинированных

COVID-19 у привитых людей в целом протекает легче, чем у тех, кто не вакцинировался от него. Об этом заявили датские ученые — профессор, главврач отделения инфекционных заболеваний больницы Видорве Томас Бенфилд и профессор иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн. С ними поговорило Danmarks Radio.
Специалисты также перечислили симптомы COVID-19, которые могут возникнуть у привитых людей. Они пояснили, что ситуация, в которой полностью привитые люди все же заражаются, называется «прорывной инфекцией».
Так, среди наиболее частых симптомов COVID-19 у полностью вакцинированных встречаются головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание. Чуть реже по-прежнему встречаются жар и потеря обоняния.
Как объяснил Хартманн, даже у привитых людей встречается разная тяжесть заболевания, которая варьируется от легкой простуды до смертельных случаев. «Но в целом наблюдается резкое снижение серьезности болезни, а это значит, что гораздо меньше людей попадает в больницу и умирает», — подчеркнул он.
Профессор отметил, что скорость течения болезни сильно зависит от конкретной вакцины и особенностей организма человека, а также его возраста. По его словам, специалисты обратили внимание, что эффективность препаратов у пациентов старше 70 лет снижается через шесть месяцев, и если они делают еще одну прививку, наблюдается клиническое улучшение.
При этом полностью вакцинированные пациенты при заражении COVID-19 могут передать инфекцию другим, в связи с чем важно сдавать тест на наличие заболевания, указал Бенфилд. Он объяснил, что у людей с симптомами больше вируса в носу и горле, в связи с чем они более заразны.
Ранее медики из Германии и Бельгии пришли к выводу, что коронавирус безопасен для клеток мозга. Они заявили, что главными объектами заражения становятся сустентакулярные или поддерживающие клетки. Им не удалось доказать, что COVID-19 заражает сенсорные нейроны, отвечающие за обоняние.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz