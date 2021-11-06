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Переселение жителей моногородов в мегаполисы прокомментировал Абаев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:35
Переселение жителей моногородов в мегаполисы прокомментировал Абаев
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 5 ноя — Sputnik. Первый заместитель руководителя Администрации президента Даурен Абаев объяснил, что будет происходить с моногородами Казахстана в зависимости от категории по потенциалу развития.

"По сути, речь идет о масштабной перезагрузке политики развития территорий. Президент продолжает курс на имплементацию принципов здравого смысла и прагматизма в управлении национальной экономики. Мы должны понимать, что моногорода во многом являются наследием специфической советской урбанистики. Они были вплетены в систему плановой экономики, но с обретением независимости реалии изменились. Соответственно, должны меняться и принципы управления. А проблем в моногородах накопилось много. Сегодня в 27 моногородах проживает полтора миллиона человек, и для них характерен высокий отток населения, социальная депрессия, безработица, катастрофический износ коммунальной инфраструктуры", - сказал в эфире программы "Открытый диалог 2.0" Абаев.

Кроме того, в некоторых городах вкупе с этим истощаются природные ресурсы, являющиеся основным источником существования этих городов, добавил Абаев.

По его словам, поэтому президент предлагает уже сейчас заняться поэтапным переселением малоперспективных моногородов в крупные города.

Вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в течение нескольких месяцев провести анализ и наметить дальнейший план развития моногородов.


Источник: sputniknews.kz
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