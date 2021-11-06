Саакашвили в тюрьме планирует госпереворот - служба госбезопасности

Заключенный - бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из тюрьмы дает указания оппозиционным лидерам с целью свергнуть власть страны насильственным путем, заявила службы госбезопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Грузинская оппозиция анонсировала с 6 ноября начало перманентных акций протеста перед Руставской тюрьмой, где заключен политик. Они будут требовать его госпитализации в гражданскую клинику.



"Действия, направленные на свержение власти насильственным путем, планирует осужденный Михаил Саакашвили, который через тех, кто навещает его, дает указания лидерам различных оппозиционных партий", - говорится в сообщении.



По данным ведомства, определенные политические группы планируют заблокировать здания госучреждений, в частности парламента Грузии, аппарата правительства, администрации президента, министерства юстиции, министерства внутренних дел, а также перекрыть подъездные дороги к пенитенциарному учреждению. Организаторы митинга также активно рассматривают возможность переманивания к себе сотрудников правоохранительных органов и ликвидации одного из лидеров оппозиции, говорится в сообщении.



"Служба государственной безопасности в соответствии с законом будет принимать меры по предотвращению и сдерживанию преступлений, а виновные будут привлечены к ответственности", - отмечает СГБ.



Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.