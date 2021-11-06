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Трамп: Алек Болдуин мог намеренно убить оператора

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:49
Трамп: Алек Болдуин мог намеренно убить оператора
Фото: Instagram/alecbaldwininsta
Бывший американский президент Дональд Трамп предположил, что голливудский актер Алек Болдуин мог специально убить оператора Галину Хатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина", сообщает Zakon.kz.

В эфире Christ Stigall Show экс-лидер США подчеркнул, что артист давно дал понять, что он "проблемный парень".

На мой взгляд, он как-то причастен к этому. Тут нечего добавить, но как можно взять ружье, заряжено оно или не заряжено, и навести его на кого-то, кого даже нет в фильме. Просто навести оружие на этого человека и нажать на курок. Знаете, это ужасно, но я думаю, возможно, он сам его зарядил. Если бы кто-то дал мне в руки пистолет, я никогда бы не нацелил его на человека и не выстрелил.
экс-президент США Дональд Трамп

Трамп заявил, что не понимает, как можно взять ружье и направить его на кого-либо. Бывший президент США напомнил, что оператор никак не могла быть задействована в сцене фильма. Но актер стрелял именно в ее сторону. Он подчеркнул, что артист мог сам зарядить ружье боевым патроном и также предположил, что Болдуин болен.

Я помню его хорошие и плохие работы в кино, но это. Он ужасен. То, что он сделал, — это ужасно.
экс-президент США Дональд Трамп

Необходимо отметить, что Алек Болдуин регулярно изображал Дональда Трампа в юмористическом телевизионном шоу "Субботним вечером в прямом эфире" (SNL). Президент в его пародиях всегда представал недалеким, жадным, некомпетентным дурачком.

Трагедия на съемках нового вестерна произошла в Нью-Мексико 21 октября. Болдуин во время репетиции произвел выстрел из оружия, заряженного боевым патроном. Выпущенная им пуля ранила Хатчинс и режиссера картины Джоэла Соуза. Женщина-оператор от полученного ранения скончалась.

Ранее Болдуин впервые прокомментировал дело об убийстве Хатчинс. Он отметил, что тесно общался с покойной и произошедшее считает несчастным случаем, возможным с вероятностью один к триллиону.


Источник: zakon.kz
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