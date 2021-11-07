Опубликованы показатели заболеваемости коронавирусом за сутки



За прошедшие сутки (6 ноября, суббота) в Казахстане зарегистрировали 1 349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее показатель составил 1 328 случаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 948 599 случаев, из них за сутки:



в Нур-Султане – 104,

в Алматы – 211,

в Шымкенте – 31,

в Акмолинской области – 97,

в Актюбинской области – 25,

в Алматинской области – 89,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 82,

в Жамбылской области – 18,

в ЗКО – 52,

в Карагандинской области – 129,

в Костанайской области – 128,

в Кызылординской области – 32,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 142,

в СКО – 161,

в Туркестанской области – 24.

