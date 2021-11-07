6 человек погибли на шахте в Абае из-за выброса метана

6 работников погибли на шахте Абайская из-за выброса метана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя МЧС Талгат Уали.
Как сообщили в ведомстве, 7 ноября 2021 года в 8.37 утра в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Карагандинской области поступила информация о том, что в городе Абай на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метан.
К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники и техники отделения ЦШ ПВАСС и ДЧС Карагандинской области. Обстоятельства и причины выясняются. По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.
"По предварительной информации всего в шахте находилось 64 работника. 56 человек сразу самоэвакуировались. В забое 3-К10 восемь работников (информация уточняется). Из восьми работников, находящихся в забое шестеро погибло, двое травмировано (состояние уточняется). Производится подъем на поверхность. Производственный процесс приостановлен", - сообщили в МЧС.
В ликвидации ЧС задействованы силы и средства КФ ТОО "Республиканский центральный штаб ПВАСС" (15 работников), ДЧС (три сотрудника и две единицы техники), ФГУ "ЦМК" (три работника и одна единица техники).
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.