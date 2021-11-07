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6 человек погибли на шахте в Абае из-за выброса метана

Просмотров:193 Опубликовано: Сегодня, 10:53
6 человек погибли на шахте в Абае из-за выброса метана
Фото: из архива Tengrinews.kz
6 работников погибли на шахте Абайская из-за выброса метана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя МЧС Талгат Уали.

Как сообщили в ведомстве, 7 ноября 2021 года в 8.37 утра в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Карагандинской области поступила информация о том, что в городе Абай на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метан.

К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники и техники отделения ЦШ ПВАСС и ДЧС Карагандинской области. Обстоятельства и причины выясняются. По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.

"По предварительной информации всего в шахте находилось 64 работника. 56 человек сразу самоэвакуировались. В забое 3-К10 восемь работников (информация уточняется). Из восьми работников, находящихся в забое шестеро погибло, двое травмировано (состояние уточняется). Производится подъем на поверхность. Производственный процесс приостановлен", - сообщили в МЧС.

В ликвидации ЧС задействованы силы и средства КФ ТОО "Республиканский центральный штаб ПВАСС" (15 работников), ДЧС (три сотрудника и две единицы техники), ФГУ "ЦМК" (три работника и одна единица техники).


Источник: tengrinews.kz
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