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Впервые чемпионом мира по брейкингу стал казахстанец

Просмотров:155 Опубликовано: Сегодня, 13:39
Впервые чемпионом мира по брейкингу стал казахстанец
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В Польше 7 ноября завершился мировой чемпионат Red Bull BC One – крупнейшее и самое престижное в мире одиночное соревнование по брейкингу. Впервые в истории чемпионата победителем турнира стал казахстанец Амир Закиров – B-Boy Amir, передает BaigeNews.kz.
Амир стал лучшим среди сильнейших 16 брейкеров планеты, пробившихся на мировой финал. В решающем баттле большинством голосов судей он выиграл своего соперника B-Boy Phil Wizard из Канады.

"Я чувствую в себе огромную силу и очень рад, что смог проявить ее здесь, на сцене мирового финала. Наверное, самое сложное – оправдать ожидания своей команды, друзей, семьи. С одной стороны – это большая поддержка, но с другой – и большая ответственность, когда знаешь, что за тебя болеют все твои друзья и близкие. Я много занимаюсь, обычно моя тренировка состоит из 10 раундов. У меня есть стратегия подготовки к баттлу: я изучаю участников, их стиль. Всегда делаю акцент на сложности, плотности и оригинальности движений, чтобы у зрителя не было времени передохнуть, и было интересно смотреть. Я стараюсь продумывать каждое свое движение, чтобы оно удивляло, а выступление в целом в конце вызывало шок и восторг", − говорит Амир.

Амиру Закирову 23 года, он родился в Петропавловске, но уже третий год живет в Москве. Парень прочно закрепил свое имя на международной арене с момента победы в сольной битве Legits Blast в Праге в 2020 году, а затем в турнирах Unbreakable и Red Bull BC One Cypher Kazakhstan в 2021 году. Но брейкинг в жизни казахстанского би-боя появился задолго до громких побед.

Танцевать Амир начал с 2009 года в команде Predatorz Crew, которую представляет по сей день.



После объявления победителя, ведущий задал вопрос Амиру о том, что он собирается делать дальше.

"Ничего не изменилось. Практика, тренировки с моей командой и моими учениками", − отметил новый чемпион мира.

Брейкинг – динамичный акробатический стрит-танец. В 2020 году он был официально признан олимпийской дисциплиной и включен в программу Игр-2024 года в Париже.


Источник: Baigenews
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