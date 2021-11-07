Куда жаловаться на искусственный дефицит и рост цен на бензин

Министерство энергетики просит сообщать о фактах повышения цен на бензин и создания искусственного дефицита ГСМ, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"В ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что на отдельных АЗС отсутствует бензин.

Министерство энергетики сообщает, что на нефтеперерабатывающих заводах осуществляется бесперебойное производство ГСМ. Объемов запасов достаточно для полного обеспечения потребностей населения в бензине", - говорится в сообщении.



Таким образом, оснований и предпосылок для дефицита бензина нет.



"Если на автозаправочных станциях отказываются продать бензин, ссылаясь на его отсутствие, просим вас немедленно сообщить информацию об этом на WhatsApp по номеру телефона +7 777 999 52 18. Специалисты Министерства энергетики проверят достоверность поступившей информации", - обратились к казахстанцам в министерстве.



Факты необоснованного повышения цен и попыток создать на рынке искусственный дефицит ГСМ будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные органы, заключили в Минэнерго.



Ранее сообщалось, что вслед за дизелем в Казахстане подорожал и бензин - средняя цена на АИ-92 поднялась до 178 тенге.