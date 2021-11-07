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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Куда жаловаться на искусственный дефицит и рост цен на бензин

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 14:15
Куда жаловаться на искусственный дефицит и рост цен на бензин
Иллюстративное фото
Министерство энергетики просит сообщать о фактах повышения цен на бензин и создания искусственного дефицита ГСМ, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что на отдельных АЗС отсутствует бензин.
Министерство энергетики сообщает, что на нефтеперерабатывающих заводах осуществляется бесперебойное производство ГСМ. Объемов запасов достаточно для полного обеспечения потребностей населения в бензине", - говорится в сообщении.

Таким образом, оснований и предпосылок для дефицита бензина нет.

"Если на автозаправочных станциях отказываются продать бензин, ссылаясь на его отсутствие, просим вас немедленно сообщить информацию об этом на WhatsApp по номеру телефона +7 777 999 52 18. Специалисты Министерства энергетики проверят достоверность поступившей информации", - обратились к казахстанцам в министерстве.

Факты необоснованного повышения цен и попыток создать на рынке искусственный дефицит ГСМ будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные органы, заключили в Минэнерго.

Ранее сообщалось, что вслед за дизелем в Казахстане подорожал и бензин - средняя цена на АИ-92 поднялась до 178 тенге.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Дизель (Посетители) Сегодня, 15:18
Министерство энергетики просит сообщать о фактах повышения цен на бензин и создания искусственного дефицита ГСМ.

А!, разве не само министерство создаёт дефицит и повышает цены авто топливо и авто газ?!...
Придумайте новую "легенду", про ремонты на НПЗ в РК, или нехватки "сырья" для выработки диз. топлива, бензина и авто газа...
ДА!, барыг хозяев АЗС со сговор по повышению цен, или иностранное погоняло (картель), давно пора призвать к ответу...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

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