В США 16-летнюю девушку спасли от похитителя после того, как она попросила о помощи популярным жестом из тиктока

В соцсети советовали с помощью сигналов дать понять прохожим, что тебе нужна помощь. Увидев жест от девушки в машине, кто-то позвонил 911.



О пропаже девушки, чьё имя не раскрывается, в начале ноября сообщили её родители. Подростка получилось найти спустя два дня с помощью звонка в экстренную службу, рассказала полиция штата Кентукки.



Позвонивший увидел девушку на заднем сиденье автомобиля: она демонстрировала знаки руками, показывая ладонь с загнутым большим пальцем и затем сжимая её в кулак. Жесты оказались популярным сигналом, которым советуют пользоваться в тиктоке — он означает просьбу о помощи при домашнем насилии.



По задумке, такой жест можно показать будто случайно, чтобы его не заметили обидчики. Таким же сигналом просила пользоваться и американская полиция, особенно из-за увеличившихся рисков домашнего насилия в пандемию. Жесты придумал Канадский женский фонд в 2020 году, но распространился он именно благодаря тиктоку и советам в нём.



Увидевший знаки человек позвонил по номеру 911, и в тот же день полиция арестовала 61-летнего Джеймса Брика, найдя пропавшую в его автомобиле. По словам девушки, мужчина похитил её и повёз через несколько штатов в Огайо, а она показывала знаки проезжающим автомобилям и прохожим в надежде спастись. В телефоне Брика обнаружили фотографии «несовершеннолетней девушки в сексуальной манере».



61-летнему мужчине предъявили обвинения незаконном лишении свободы человека и хранении сексуальных материалов с подростком 12-18 лет.