Сокращение числа заражений коронавирусом зафиксировано в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки (7 ноября) зарегистрирован 1 031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 949 630 случаев, из них за сутки:



в городе Нур-Султане – 115,

в городе Алматы – 135,

в городе Шымкенте – 10,

в Акмолинской области – 89,

в Актюбинской области – 9,

в Алматинской области – 34,

в Атырауской области – 12,

в ВКО – 60,

в Жамбылской области – 16,

в ЗКО – 15,

в Карагандинской области – 111,

в Костанайской области – 119,

в Кызылординской области – 15,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 139,

в СКО – 142,

в Туркестанской области – 4.