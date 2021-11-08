Почему нельзя пить горячий чай, рассказала врач

Российский врач-терапевт Сури Дадашева рассказала, почему употребление слишком горячих напитков может стать опасным для жизни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Большинство людей любят пить очень горячий чай, кофе или другие напитки, что может привести к развитию рака пищевода. Это объясняется тем, что горячие напитки повреждают клетки внутренней поверхности пищевода, образуя микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию рака", - заявила врач.



Она напомнила, что нужно соблюдать осторожность при употреблении горячих напитков, необходимо дать им остыть или добавить в них холодное молоко.



Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала, что слишком горячий чай может причинить вред здоровью. По ее словам, чашка горячего чая может создать иллюзию тепла, когда на улице холодно. Однако это удовольствие, по словам врача, грозит серьезными последствиями для здоровья, если температура напитка окажется слишком высокой.



"По поводу горячих напитков есть исследование, что они могут привести к развитию онкологических заболеваний, могут быть повреждены пищевод, гортань. Поэтому мы завариваем чай не кипятком и пьем несколько остывшим. Самое лучшее, если чай соотносится с температурой тела. Он может быть чуть горячее - градусов 40, но кипяток пить однозначно не надо", - предупредила Маргарита Арзуманян.