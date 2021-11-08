В МВД прокомментировали проверку авто с российскими номерами

В Комитете административной полиции МВД прокомментировали проверку автомобилей с российскими номерами, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"С августа мы совместно с Комитетом государственных доходов и КНБ начали проверять весь транспорт, въезжающий из сопредельных государств на территорию Казахстана. Было установлено очень много фактов, что к нам ввозился криминальный транспорт, транспорт, который снят с учета. В частности, мы проверяли автомобили из Российской Федерации. Совместно с КНБ мы выявили порядка 10 фактов, когда к нам ввозился автотранспорт по поддельным документам. Было установлено порядка 150 фактов ввоза автомашин, которые числились в Российской Федерации снятыми с учета", - рассказал Серик Тусупов, заместитель председателя КАП МВД.



"С августа мы совместно с Комитетом государственных доходов и КНБ начали проверять весь транспорт, въезжающий из сопредельных государств на территорию Казахстана. Было установлено очень много фактов, что к нам ввозился криминальный транспорт, транспорт, который снят с учета. В частности, мы проверяли автомобили из Российской Федерации. Совместно с КНБ мы выявили порядка 10 фактов, когда к нам ввозился автотранспорт по поддельным документам. Было установлено порядка 150 фактов ввоза автомашин, которые числились в Российской Федерации снятыми с учета", - рассказал Серик Тусупов, заместитель председателя КАП МВД.



"В этой связи МВД проведен запрос в страховые компании по всем транспортным средствам, которые эксплуатируются на территории Республики Казахстан с иностранной регистрацией. Данные сведения были отправлены в МВД Российской Федерации для проведения встречной проверки. Стало понятно, что 88 тысяч автомашин с российской регистрацией, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на учете в МВД Российской Федерации. То есть они либо не зарегистрированы в установленном порядке, либо были проданы гражданам Казахстана, после чего их владельцы - граждане России - сняли с учета по месту регистрации. Согласно закону РК о дорожном движении к участию в дорожном движении допускаются транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке", - добавил Серик Тусупов.



"В настоящее время МВД проводится работа с водителями данной категории автомашин. Что касается других машин с иностранной регистрацией, в случае наличия правоустанавливающих документов и подтверждения регистрации они могут эксплуатироваться без нарушений ПДД и с соблюдением сроков пребывания на территории Казахстана", - подчеркнули в КАП МВД.



"Министерством внутренних дел РФ представлена информация, что 606 автомобилей, ввезенных из Российской Федерации на территорию Казахстана, находятся в розыске. То есть это криминальные автомашины, которые проходят по каким-либо преступлениям либо являются сами объектами преступлений. В этой связи нами проводится работа по установлению места их нахождения. Уже найдено более 200 автомобилей. Сведения об их местонахождении и информация об их текущих владельцах переданы инициаторам розыска для проведения процессуальных действий. Данные автомобили водворены на штрафные стоянки", - заявил Тусупов.



В КАП МВД отметили, что ожидается интеграция баз данных, что позволит в онлайн-режиме получать актуальную информацию о регистрации транспортных средств.



Серик Тусупов подчеркнул, что ситуация с 88 тысячами авто, ввезенными из Российской Федерации, возникла из-за действий тех казахстанцев, которые приобретали автомобили в РФ, но не узаконивали права на них.



"Данные автомобили не были зарегистрированы в Казахстане в установленном порядке и оставались на регистрационном учете в Российской Федерации. Однако их владельцы в РФ, которые продали автомобили гражданам Казахстана, по истечении определенного времени снимают машины с учета. Таким образом, эти автомобили остаются не зарегистрированными ни в Российской Федерации, ни в Казахстане"



Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области начата проверка автомобилей с российскими номерами. В случае отсутствия у транспортных средств казахстанской регистрации машины водворяют на специальные стоянки. Отметим, что в начале октября десятки машин с российскими номерами останавливали в Костанае. Как сообщает "Наша газета", в воскресенье, 7 ноября, в Костанае владельцы автомобилей, которые стоят или стояли на учете в России, пришли к зданию акимата, чтобы встретиться с руководством города.



Летом налоговики подчеркивали, что владельцам временно ввезенных в Казахстан авто нужно вывезти их до 30 сентября.