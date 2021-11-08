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Глава МВД об охране школ полицией: Это же не детская колония

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 12:27
Глава МВД об охране школ полицией: Это же не детская колония
Фото ©РИА Новости
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев считает, что полиция не должна охранять казахстанские школы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Защита детей, тем более в школах, - первостепенная задача местных исполнительных органов, министерств образования и внутренних дел. На сегодняшний день совместным приказом министерств образования и внутренних дел ограничен перечень предметов, которые допускаются на учебный процесс. Это пиротехнические изделия, слезоточивый газ, ножи, колюще-режущие предметы и другие орудия, приспособленные для нанесения телесных повреждений", - сказал Тургумбаев на правительственном часе в Мажилисе.

Он сообщил, что МВД обследовало все школы, которые находятся в областных и районных центрах. Был определен алгоритм по оснащению их техническими средствами защиты - тревожными кнопками, видеокамерами, специальными защитными устройствами.

"На сегодняшний день 100 процентов школ оснащены системами видеонаблюдения, 30 процентов - тревожными кнопками, 30 процентов пока охраняются специализированными охранными структурами. До конца года все-таки мы планируем эту работу завершить и довести до 100 процентов. Конечно, это зависит от местных исполнительных органов, от финансирования, потому что управления образования находятся на балансе местных исполнительных органов", - добавил он.

Министр перечислил причины, по которым, по его мнению, полиция не должна охранять образовательные учреждения.

"Я не думаю, что полиция должна охранять физически каждую школу. Потому что, во-первых, функции охраны детских учебных заведений... Это же не детская колония, не закрытое учреждение. Это учреждение образования, где дети должны учиться, воспитываться, получать знания.

Районные подразделения - это совсем другое, там у нас хранятся и режимные документы, есть оружие, секреты, поэтому они охраняются полицейскими. Поэтому в части сокращения охраны и передачи функций охраны ученых заведений пока в рамках реформ у нас не предусмотрено", - заключил Ерлан Тургумбаев.


Источник: tengrinews.kz
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