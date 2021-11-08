Глава МВД об охране школ полицией: Это же не детская колония

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев считает, что полиция не должна охранять казахстанские школы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Защита детей, тем более в школах, - первостепенная задача местных исполнительных органов, министерств образования и внутренних дел. На сегодняшний день совместным приказом министерств образования и внутренних дел ограничен перечень предметов, которые допускаются на учебный процесс. Это пиротехнические изделия, слезоточивый газ, ножи, колюще-режущие предметы и другие орудия, приспособленные для нанесения телесных повреждений", - сказал Тургумбаев на правительственном часе в Мажилисе.
Он сообщил, что МВД обследовало все школы, которые находятся в областных и районных центрах. Был определен алгоритм по оснащению их техническими средствами защиты - тревожными кнопками, видеокамерами, специальными защитными устройствами.
"На сегодняшний день 100 процентов школ оснащены системами видеонаблюдения, 30 процентов - тревожными кнопками, 30 процентов пока охраняются специализированными охранными структурами. До конца года все-таки мы планируем эту работу завершить и довести до 100 процентов. Конечно, это зависит от местных исполнительных органов, от финансирования, потому что управления образования находятся на балансе местных исполнительных органов", - добавил он.
Министр перечислил причины, по которым, по его мнению, полиция не должна охранять образовательные учреждения.
"Я не думаю, что полиция должна охранять физически каждую школу. Потому что, во-первых, функции охраны детских учебных заведений... Это же не детская колония, не закрытое учреждение. Это учреждение образования, где дети должны учиться, воспитываться, получать знания.
Районные подразделения - это совсем другое, там у нас хранятся и режимные документы, есть оружие, секреты, поэтому они охраняются полицейскими. Поэтому в части сокращения охраны и передачи функций охраны ученых заведений пока в рамках реформ у нас не предусмотрено", - заключил Ерлан Тургумбаев.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.