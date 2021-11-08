Власти Польши увеличили число охраняющих границу силовиков

Польша увеличила число охраняющих границу представителей силовых структур, чтобы дать отпор наплыву приближающихся к границе мигрантов, заявил глава МВД республики Мариуш Каминьский в Twitter.
В связи со сложившейся ситуацией правительство Польши проведет экстренное заседание кризисного штаба с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого.
Кроме этого, Литва направила войска к границе с Белоруссией, передает агентство Reuters. Власти могут ввести чрезвычайное положение в связи с наплывом нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки к границе Польши.
Как пишет РИА Новости, польский военный эксперт Ежи Калицкий выразил мнение, что ситуация на белорусско-польской границе в настоящее время чрезвычайно серьезна. Она усугубляется тем, что пока неизвестно, как поведут себя белорусские силовики и какие действия предпримут сами беженцы, пояснил он.
Ранее сообщалось, что около тысячи мигрантов перешли границу Белоруссии и направляются в Польшу. Уточнялось, что находившиеся в лесном массиве мигранты намерены двигаться в сторону Германии.
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