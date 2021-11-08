Как казахстанцы отдохнут на декабрьские праздники

В декабре в Казахстане традиционно отмечается два праздника: 1 декабря – День первого президента РК; 16 и 17 декабря – День Независимости.
В этом году 1 декабря выпадает на среду, поэтому отдыхаем один день, а уже на 16 и 17 декабря выходных получается целых четыре дня подряд, то есть четверг, пятница плюс суббота и воскресенье, передает Деловой Казахстан.
Таким образом, в декабре отдыхаем: при пятидневной неделе 1 и 16, 17 декабря 2021 года + 2 выходных за счет субботы и воскресенья; при шестидневной рабочей неделе 1 и 16, 17 декабря 2021 года + 1 выходной из-за шестидневки;
Жаль, что 31 декабря - пятница - последний день недели, последний день месяца, к сожалению рабочий.
Но расстраиваться не стоит, далее сразу Новый год - 1 и 2 января, а это суббота и воскресенье, а значит выходные переносятся на 3 и 4 января (понедельник и вторник), затем в среду и четверг - рабочие дни, а в пятницу 7 января - Рождество Христово и снова выходной, за ним идут снова суббота и воскресенье.
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