Личные данные казахстанцев незаконно распространял украинский сайт

НУР-СУЛТАН, 9 ноя — Sputnik. Украинские правоохранители заблокировали работу сайта, где распространяли личные данные около 200 миллионов человек из ряда стран СНГ, сообщается на сайте Нацполиции страны.



"В результате совместных действий локализована и прекращена деятельность одного из крупнейших веб-ресурсов, где незаконно распространялись персональные данные около 200 миллионов человек, в том числе граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.



Уточняется, что на сайте содержались сведения о номере телефона, фамилии, имени и отчестве граждан, их месте регистрации, а в отдельных случаях и информация о предоставленных админуслугах, связанных с использованием транспортных средств, пишет РИА Новости.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.