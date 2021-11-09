Размеры туристских взносов для иностранцев утвердили в Казахстане

Постановлением Правительства РК от 5 ноября 2021 года утверждены Правила уплаты туристского взноса для иностранцев, сообщает Zakon.kz.
Туристский взнос для иностранцев взимается за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах, - говорится в документе.
При этом сумма взимаемого туристского взноса для иностранцев не включается в стоимость проживания.
Ставки туристского взноса для иностранцев разрабатываются местным исполнительным органом и представляются на утверждение в соответствующий маслихат.
К туристскому взносу для иностранцев в местах размещения туристов применяются следующие ставки:
- с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно – 0 процентов от стоимости пребывания; - с 1 января 2023 года – не более 5 процентов от стоимости пребывания.
Расчет ставок туристского взноса для иностранцев проводится на основе актуальных статистических данных прошлого календарного года.
В случае снижения количества иностранных туристов в местах размещения туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого календарного года, применяются следующие ставки туристского взноса для иностранцев:
- до пяти процентов – в размере 5% от стоимости пребывания; - от пяти до десяти процентов – в размере 4% от стоимости пребывания; - от 10 до 15 процентов – в размере 3% от стоимости пребывания; - от 15 до 20 процентов – в размере 2% от стоимости пребывания; - от 20 процентов и выше – в размере 1% от стоимости пребывания.
В случае увеличения количества иностранных туристов в местах размещения туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого календарного года, применяются следующие ставки туристского взноса для иностранцев:
- до пяти процентов – в размере 1% от стоимости пребывания; - от пяти до десяти процентов – в размере 2% от стоимости пребывания; - от 10 до 15 процентов – в размере 3% от стоимости пребывания; - от 15 до 20 процентов – в размере 4% от стоимости пребывания; - от 20 процентов и выше – в размере 5% от стоимости пребывания.
Как отмечается, в течение года ставки туристского взноса для иностранцев дифференцируются в зависимости от актуальных статистических данных или сезонности.
За неполный день пребывания иностранцев в местах размещения туристов туристский взнос для иностранцев взимается как за полный день пребывания.
Взимание туристского взноса для иностранцев осуществляется операторами в момент регистрации иностранцев в местах размещения туристов при предъявлении ими документов, удостоверяющих их личность. При этом операторы информируют иностранцев о взимаемом туристском взносе для иностранцев за каждые сутки пребывания перед их регистрацией в местах размещения туристов. При выезде иностранцев с мест размещения туристов операторами выдаются документы, подтверждающие факт уплаты туристского взноса для иностранцев, - говорится в документе.
Указывается, что туристский взнос для иностранцев является неналоговым поступлением в бюджеты города республиканского значения, столицы и районов (города областного значения).
Операторы ведут учет уплаченного туристского взноса для иностранцев и ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, перечисляют полученные суммы от туристского взноса для иностранцев в местный бюджет.
Местный исполнительный орган ежеквартально, не позднее 25 числа первого месяца следующего квартала, направляет в уполномоченный орган сведения об уплате туристского взноса для иностранцев в течение квартала, в том числе иностранцев, зарегистрированных через информационную систему е-Hotel (е-Qonaq).
Постановление вводится в действие с 1 января 2022 года.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.