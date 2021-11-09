Размеры туристских взносов для иностранцев утвердили в Казахстане

Постановлением Правительства РК от 5 ноября 2021 года утверждены Правила уплаты туристского взноса для иностранцев, сообщает Zakon.kz.



Туристский взнос для иностранцев взимается за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах, - говорится в документе.



При этом сумма взимаемого туристского взноса для иностранцев не включается в стоимость проживания.



Ставки туристского взноса для иностранцев разрабатываются местным исполнительным органом и представляются на утверждение в соответствующий маслихат.



К туристскому взносу для иностранцев в местах размещения туристов применяются следующие ставки:



- с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно – 0 процентов от стоимости пребывания;

- с 1 января 2023 года – не более 5 процентов от стоимости пребывания.



Расчет ставок туристского взноса для иностранцев проводится на основе актуальных статистических данных прошлого календарного года.



В случае снижения количества иностранных туристов в местах размещения туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого календарного года, применяются следующие ставки туристского взноса для иностранцев:



- до пяти процентов – в размере 5% от стоимости пребывания;

- от пяти до десяти процентов – в размере 4% от стоимости пребывания;

- от 10 до 15 процентов – в размере 3% от стоимости пребывания;

- от 15 до 20 процентов – в размере 2% от стоимости пребывания;

- от 20 процентов и выше – в размере 1% от стоимости пребывания.



В случае увеличения количества иностранных туристов в местах размещения туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого календарного года, применяются следующие ставки туристского взноса для иностранцев:



- до пяти процентов – в размере 1% от стоимости пребывания;

- от пяти до десяти процентов – в размере 2% от стоимости пребывания;

- от 10 до 15 процентов – в размере 3% от стоимости пребывания;

- от 15 до 20 процентов – в размере 4% от стоимости пребывания;

- от 20 процентов и выше – в размере 5% от стоимости пребывания.



Как отмечается, в течение года ставки туристского взноса для иностранцев дифференцируются в зависимости от актуальных статистических данных или сезонности.



За неполный день пребывания иностранцев в местах размещения туристов туристский взнос для иностранцев взимается как за полный день пребывания.



Взимание туристского взноса для иностранцев осуществляется операторами в момент регистрации иностранцев в местах размещения туристов при предъявлении ими документов, удостоверяющих их личность. При этом операторы информируют иностранцев о взимаемом туристском взносе для иностранцев за каждые сутки пребывания перед их регистрацией в местах размещения туристов. При выезде иностранцев с мест размещения туристов операторами выдаются документы, подтверждающие факт уплаты туристского взноса для иностранцев, - говорится в документе.



Указывается, что туристский взнос для иностранцев является неналоговым поступлением в бюджеты города республиканского значения, столицы и районов (города областного значения).



Операторы ведут учет уплаченного туристского взноса для иностранцев и ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, перечисляют полученные суммы от туристского взноса для иностранцев в местный бюджет.



Местный исполнительный орган ежеквартально, не позднее 25 числа первого месяца следующего квартала, направляет в уполномоченный орган сведения об уплате туристского взноса для иностранцев в течение квартала, в том числе иностранцев, зарегистрированных через информационную систему е-Hotel (е-Qonaq).



Постановление вводится в действие с 1 января 2022 года.