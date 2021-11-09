Сотрудники Комитета транспорта возглавляли ОПГ - Антикор

Антикоррупционная служба и главная транспортная прокуратура пресекли деятельность ОПГ, которая занималась выдачей фиктивных диагностических карт технического осмотра автомашин за незаконное вознаграждение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.



Для выдачи фиктивных диагностических карт техосмотра по всей стране на подставных лиц было оформлено 28 фирм, которые существовали лишь на бумаге. По зарегистрированным адресам центры техосмотра отсутствовали и не имели необходимого технического оборудования, специалистов, ангара, как требует этого законодательство.



"Преступную группу возглавили должностные лица Комитета транспорта, в обязанности которых входит осуществление транспортного контроля и недопущение подобных фактов. С 2017 года по сегодняшний день без фактического техосмотра ОПГ подделала более 260 тысяч диагностических карт. Такая "услуга" занимала всего 5 минут времени и стоила 2 тысячи тенге за одно автотранспортное средство", - сообщили в Антикоре.



В ведомстве добавили, что в ходе следствия будет дана правовая оценка и владельцам автотранспортных средств, обратившихся к услугам этих лиц.