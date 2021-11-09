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Сотрудники Комитета транспорта возглавляли ОПГ - Антикор

Просмотров:797 Опубликовано: Сегодня, 12:09
Сотрудники Комитета транспорта возглавляли ОПГ - Антикор
Фото ©РИА Новости
Антикоррупционная служба и главная транспортная прокуратура пресекли деятельность ОПГ, которая занималась выдачей фиктивных диагностических карт технического осмотра автомашин за незаконное вознаграждение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

Для выдачи фиктивных диагностических карт техосмотра по всей стране на подставных лиц было оформлено 28 фирм, которые существовали лишь на бумаге. По зарегистрированным адресам центры техосмотра отсутствовали и не имели необходимого технического оборудования, специалистов, ангара, как требует этого законодательство.

"Преступную группу возглавили должностные лица Комитета транспорта, в обязанности которых входит осуществление транспортного контроля и недопущение подобных фактов. С 2017 года по сегодняшний день без фактического техосмотра ОПГ подделала более 260 тысяч диагностических карт. Такая "услуга" занимала всего 5 минут времени и стоила 2 тысячи тенге за одно автотранспортное средство", - сообщили в Антикоре.

В ведомстве добавили, что в ходе следствия будет дана правовая оценка и владельцам автотранспортных средств, обратившихся к услугам этих лиц.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Куато (Посетители) Сегодня, 16:07
Для работы в гос. структурах нужна спец подготовка, как для космонавтов.
очень тяжело наверное имея возможность обогатиться, не воспользоваться ей.
Тем более на нашем веку, когда изобилие того, на что можно потратить средства и нет справедливого наказания. car podarok tits bokali
 
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  • Papirosso
  • Куато
 Космос (Посетители) Сегодня, 15:03
Не удивлён...
Разве большой секрет, что у нас уже в каждом госучережлении своя опг сидит? Рандомно, где крыша слетает, там посадки начинаются ;)
 
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Sportikus (Посетители) Сегодня, 14:51
Прикольно, кто должен за этим следить, сам этим промышлял, ха). Надеюсь там весь их отдел разгонят по домам!
 
 

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