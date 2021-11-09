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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Российские номера – опять те же грабли?

Просмотров:1952 Опубликовано: Сегодня, 12:55
Российские номера – опять те же грабли?
Иллюстративное фото: rg.ru
Общество взбудоражено ситуацией с российскими номерными знаками на автомобилях и раскололось на несколько лагерей. Что происходит, почему и как выйти из этой ситуации, в материале для ИА «NewTimes.kz» расскажет Рустем Жансеитов.

Предыстория этого конфликта интересов тянется уже несколько лет, и возникла ситуация не вдруг и не сразу. И сейчас можно с уверенностью сказать, что нынешнее обострение раскрыло многие проблемы, которые уже давно назрели и требуют решения.

Разберем все по полочкам. С одной стороны, у людей есть нормальная потребность в покупке автомобилей. Но все прекрасно знают: сейчас на рынке автотранспорта творится что-то невообразимое. Цены на старые машины нелогично растут, дороги заполонила откровенная рухлядь, опасная для движения.

Стоимость новых автомобилей совершенно неадекватна доходам населения

Порой доходит до абсурда: цены на некоторые модели в два и более раз превышают общемировые, притом что зарплаты в Казахстане более чем в 10 раз ниже, чем, скажем, в США, где мало того что цены на автомобили гораздо ниже, так еще и покупка машины в кредит не является чем-то ужасно дорогим и опасным делом.

Однако, даже несмотря на такое, в казахстанских автосалонах практически нет новых автомобилей. Очереди на предзаказ растягиваются на несколько месяцев. Иными словами, ни автосборочные предприятия, ни автосалоны ничем не рискуют. Они спокойно берут деньги, абсолютно не вкладываясь в процесс, однако не забывая брать свою маржу.

Это не рынок, это какая-то плановая экономика, как при СССР

Особенно если учитывать, что законодательство выстроено таким образом, что почти не допускает честной конкуренции: привезти из-за рубежа автомобиль, растаможить и оформить получается еще дороже, чем в автосалонах. Власти объясняют такое положение вещей якобы «защитой собственного автопроизводства». Однако если покопаться этой теме поглубже, то вскрываются весьма неприглядные вещи.

Мало кто знает, что практически все автосборочные производства в нашей стране приходят в Казахстан через российских посредников, которые также не преминут взять комиссионные.

Именно они диктуют цены на автосборку в Казахстане. Опять-таки из-за ЕАЭС нам навязаны такие непопулярные добавки к стоимости, как утильсбор, который гораздо дороже, чем в цивилизованных странах.

Высокие таможенные пошлины на автомобили в рамках союза не помогают нашему рынку развиваться, а просто созданы для защиты российского рынка, который пытается компенсировать потери бюджета от «санкционных» войн и провалов в управлении, дополнительными поборами с простых граждан.

И, конечно, немалая доля от этих схем идет в карман опять-такие российских олигархов, также часть отщипывают наши нувориши.

Таким образом, олигархам абсолютно плевать на то, что автомобили дорогие и простым людям их купить сложно. Они искусственно создали такой псевдорынок и вынуждают граждан платить по их правилам. Это просто возмутительно и позорно для якобы демократического государства. Кто принимал такие антинародные законы?

У нас люди — «вечные мазохисты», что ли?

Если Казахстан вроде демократическое государство, то по логике получается так: люди сами выбрали власть, которая без какого-либо согласования с людьми и учета их интересов принимает «драконовские» законы, работающие против людей, усложняющие им жизнь? У нас люди — «вечные мазохисты», что ли? Почему в нашей стране вместо работы над снижением цен и улучшением качества жизни происходит только ухудшение? И почему нет никакого просвета, даже в дальней перспективе?

С другой стороны, большая часть нашего общества весьма законопослушна и исполняет любые навязанные и неудобные для них законы. Увы, таков менталитет. В любой демократической стране даже небольшое повышение цен на что-либо уже вызывает взрывы социального недовольства, люди протестуют, добиваются лучшей жизни для себя, вплоть до смены не умеющего работать правительства.

Но у нас люди молчат и исполняют все текущее законодательство. И поэтому большая часть автовладельцев покупает и оформляет автомобили по дорогим ценам. Но всегда находится какая-то часть населения, которая ищет различные мутные схемы, чтобы сэкономить и заплатить меньше. И как ни странно, они такие лазейки находят.

Почему так происходит? Почему большинство платит сполна, а некая мизерная часть хитрит и пытается обмануть закон? Значит, законы написаны так, что допускает такое «срезание углов». Но в большей степени виноваты те министерства и ведомства, которые отвечают за эту сферу, кто занимается оформлением и пропуском автомобилей через границы.

Почему-то сложилась такая ситуация, что, несмотря на общие границы и таможенное пространство, цены на автомобили в России заметно ниже, чем в Казахстане.

Кто-то уверяет, что это от разницы в сборах и, прежде всего, в утильсборе. Но ведь это абсурд! При нынешней ситуации с ЕАЭС цены должны быть почти одинаковыми, а не вызывать массовый закуп не самых лучших автомобилей у соседей. Но даже при действующем ЕАЭС, как можно допускать, чтобы в другом государстве покупать автомобиль и спокойно ездить в Казахстане, не меняя номер и регистрацию?

Мы независимое государство, тогда почему на наших дорогах тысячи автомобилей с российскими номерами? Причем МВД и все остальные прекрасно видели эту проблему и что она усугубляется. Так зачем нужно было ждать столько лет и только сейчас требовать местную регистрацию? Кто допустил этот «эпический» провал?

Теперь возмущенные водители машин с российскими номерами перекрывают дороги и требуют к себе привилегированного отношения. А как же быть с теми, кто честно платит и переплачивал за такие автомобили? Им не обидно? Как так произошло, что десятки тысяч автомобилей из России пересекли границу и им было неизвестно о требовании в 10-дневный срок встать на казахстанский учет? Кто «тупит» — водители или власть? Как вообще в Казахстан пропускали автомобили с правым рулем, которые вообще запрещены к ввозу?

Очевидно, Россия диктует свои условия, а наши ничего возразить не могут? В Казахстане все ж таки есть свои законы и нужно прежде всего их исполнять, а не прогибаться под чужие.

Уже была глупая ситуация с армянскими номерами, и вот опять наши наступили на те же грабли. Как там в поговорке, «обманешь раз — позор тебе, обманешь два — позор мне». Так почему не сделаны никакие выводы и нет никакого стратегического планирования в важных вопросах? Или у нас уже невольны в своих решениях и ждут разрешения партнеров по ЕАЭС?

Эта ненормальная ситуация требует срочного решения

Еще не совсем понятно, как будет решать проблему МВД РК. Но пока видится в их действиях два основных варианта: или они будут упорно требовать бесспорного исполнения закона, что может вызвать серьезные социальные возмущения, или они пойдут на попятную и опять начнут придумывать некие послабляющие меры для владельцев автомобилей с российскими номерами.

И то, и другое — довольно неприятные решения, и каждое будет иметь свои последствия. В первом случае еще неизвестно, на что способны возмущенные водители, а во втором государство опять покажет свою слабость и непоследовательность, уступая тем, кто нарушает законы и правила.

Самое необходимое, что нужно сделать именно сейчас, — это оснастить все пограничные пункты пропуска на российско-казахстанской границе единой базой по автомобилям, чтобы при пересечении рубежа было сразу видно, какой статус у транспорта — это путешественник или машина уже продана.

Если автомобиль продан, даже по доверенности, вносить его в базу с точными сроками разрешения эксплуатации. По истечении срока незарегистрированный автомобиль становится под запрет. Это нормально, законно и справедливо. Необходимо строго наказывать, вплоть до увольнения, всех должностных лиц, допустивших такой бардак с российскими номерами, так как они элементарно не справились со своей работой.

Чтобы не допускать таких ситуаций впредь, следует извлечь из этого серьезные уроки. И прежде всего искать решение проблемы в ухудшении жизни людей, постоянном росте цен, снижении покупательной стоимости тенге, нестабильности финансовой и экономической системы. Увы, ЕАЭС при всех якобы равноправных отношениях невыгоден Казахстану. Пока идет игра в одни ворота, и это ворота наши: мы постоянно и во всем проигрываем.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 16:18
О, теперь понял, оказывается российские олигархи виноваты. И законы для нас пишут, и авторпром казахстанский под себя подмяли, и машины к нам завозят дешевые с российскими номерами. У меня дочь в РФ ездит на моей машине с казахстанскими номерами уже не один год. Ни кто не спрашивает почему, кто хозяин, на штраф-стоянку не забирают. Нашим нужен лишь повод содрать лишнюю копейку с людей! Сделайте растаможку не драконовскую и будут вам благодарны люди.
Придумали утильсбор по цене 10 летней машины. И что захочу выбрасить свою старую кто-то ее перерабатывать за эти деньги будет? Или, если захочу переехать в ту же Россию, при снятии с учета мне вернут эти деньги? Утилизировать то я ее буду не в Казахстане.
 
 

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