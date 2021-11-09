"Отпускают по талонам": ажиотаж с автогазом продолжается в Казахстане

Автогаз подорожал в регионах Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Западно-Казахстанской области цена автогаза поднялась до 120 тенге за литр. На некоторых автогазозаправочных станциях топливо отпускают только по талонам. Цены на сжиженный газ выросли после 1 ноября. В Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО сообщили, что при потребности в 5 тысяч тонн автогаза в регион направлено порядка 1 тысячи тонн. Остальные объемы сжиженного газа реализаторы должны приобретать на электронных торговых площадках. Дефицита этого вида топлива нет.



Свое возмущение подорожанием автогаза выразили водители маршрутных автобусов. Цены на проезд подняли такси Уральск - Аксай и Уральск - Атырау.



С начала года автогаз подорожал в Костанае в два раза. Если в январе заправиться голубым топливом можно было по 65 тенге за литр, то сейчас его стоимость выросла до 124,9 тенге. Последний ажиотаж на топливном рынке региона случился в конце сентября, дефицит газа привел к тому, что заправиться костанайским водителям можно было только по талонам. Потом ситуация стабилизировалась, но цены продолжают ползти вверх.



"Это ноябрьская поставка, там даже цена выходит 140 тенге. Но мы, чтобы к бензину не приближаться, пытаемся издержки минимизировать. Ситуация с каждыми торгами ухудшается, за торговую сессию с 20-25-го числа на 50 % вырос автогаз. Суперприбыль получают заводы, мы, наоборот, урезаем свою наценку", - прокомментировал ситуацию директор ТОО "База сжиженного газа" Махаббат Жутаев.



Уже более месяца цена на автогаз в Усть-Каменогорске неизменна. Литр газа в областном центре Восточно-Казахстанской области обходится в 120 тенге за литр.



"Цена на газ выросла примерно месяц назад – с 99 тенге поднялась сразу до 120. Пока держится. Но если провести анализ, то с февраля текущего года стоимость газа выросла почти вдвое – с 67 тенге до 120", - рассказала сотрудница АЗС в Усть-Каменогорске Галина.



По словам водителя Серика Кумаргажина, дефицита газа в городе нет, он всегда заправляется на одной и той же заправке. Однако, по словам мужчины, его очень беспокоит нестабильная цена на топливо.



"Сейчас и так непросто: все дорожает, поэтому логично предположить, что и цена в 120 тенге за литр ненадолго", - размышляет Серик.



В Павлодаре стоимость литра автогаза варьируется от 103 до 105 тенге за литр. Продают его в неограниченном количестве на всех автозаправках. Только одна крупная сеть АЗС отпускает автогаз по талонам. Она же до вчерашнего дня продавала газ по 92 тенге за литр, но с 8 ноября и здесь цена поднялась до 103 тенге. Отметим, последнее подорожание автомобильного газа на крупных АЗС произошло 31 октября, тогда цена на литр газа выросла со 100 до 105 тенге.



В Северо-Казахстанской области, по сведениям Управления энергетики и ЖКХ, реализацией газа для заправки автомобилей занимаются 7 газоснабжающих организаций. В запасе у них имеется 833 тонны голубого топлива, в ближайшие дни ожидается поставка еще 809 тонн. В конце октября стоимость газа в регионе выросла в среднем на 10 тенге. Как пояснили в акимате, повышение связано с ростом аукционной цены на электронной торговой площадке. Сейчас средняя цена газа на заправках варьируется в пределах 110-130 тенге.

