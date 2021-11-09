Как поставить на учет автотранспорт с российскими номерами и сколько это стоит

В Казахстане эксплуатируются около 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые не состоят на учете в РФ, так как прежние владельцы сняли их с учета после продажи. Согласно закону Казахстана такие автомобили необходимо зарегистрировать в установленном порядке.Кроме того, среди них есть автомобили, находящиеся в розыске или под санкциями суда. В связи с этим полиция начала проверку автомобилей с российскими номерами и водворять находящиеся в розыске или под санкциями суда на штрафстоянки. Sputnik Казахстан дает ответ на 10 важных вопросов, касательно автотранспорта с российскими номерами.По данным МВД, в Казахстане около 210 тысяч автомобилей с российскими номерами эксплуатируются на территории страны. Эта цифра включает в себя угнанные автомобили. По информации, предоставленной министерством внутренних дел Российской Федерации, 606 автомобилей находятся в розыске. Также более 80 тысяч машин были не зарегистрированными ни в России, ни в Казахстане, поскольку их автоматически сняли с учета на основании договора купли-продажи. Казахстанцы, в свою очередь, не поставили на учет эти автомобили.В соответствии со статьей 66 Закона "О дорожном движении" транспортные средства, приобретенные на таможенной территории Евразийского экономического союза, должны быть зарегистрированы в уполномоченном органе в течение десяти рабочих дней. Неисполнение требований закона согласно пункту 2 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях (Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке) влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (29 170 тенге). Автомобиль водворяется на штрафстоянку.Сначала необходимо оплатить штраф, указанный в административном протоколе. Затем автомобиль необходимо зарегистрировать. На основании этих документов машину можно забрать со штрафстоянки.Чтобы поставить на учет автотранспорт, необходимо обратиться в спецЦОН, уплатив следующие налоги и получив необходимые документы:- платеж за утилизационный сбор;- платеж за первичную регистрацию;- свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства;- систему экстренного вызова при авариях и катастрофах.Размер утильсбора высчитывается, исходя из коэффициента, применяемого к базовой ставке в отношении различных видов транспортных средств. Базовая ставка составляет 50 МРП. В 2021 году размер одного месячного расчетного показателя (МРП) равен 2 917 тенге. Сумма утилизационного сбора для легковых автомобилей рассчитывается, исходя из объема двигателя:- до 1 000 куб. см – коэффициент 3, то есть 50 МРП (145 850) х 3 = 437 550 тенге;- от 1 001 до 2 000 куб. см – коэффициент 7, то есть 50 МРП (145 850) х 7 = 1 020 950 тенге;- от 2 001 куб. см до 3 000 куб. см – коэффициент 10, то есть 50 МРП (145 850) х 10 = 1 458 500 тенге;- свыше 3 001 куб. см - коэффициент 23. Размер утилизационного сбора составит 50 МРП (145 850) х 23 = 3 354 550 тенге.Сумма первичной регистрации автотранспорта зависит от размера МРП и возраста автомобиля:- до 2 лет, включая год выпуска – 0,25 МРП (729 тенге);- от 2 до 3 лет, включая год выпуска – 50 МРП (145 850 тенге);- от 3 лет и выше, включая год выпуска – 500 МРП (1 458 500 тенге).Пошлина за изготовление свидетельства о государственной регистрации транспортных средств (СРТС) составляет 1,25 МРП (3 646 тенге).Пошлина за выдачу государственного регистрационного номерного знака на автомобиль (ГРНЗ) - 2,8 МРП (8 167 тенге).Автомобиль должен соответствовать техническому регламенту Казахстана. Для этого нужно получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Его выдают в сертифицирующих центрах, расположенных в областных центрах и городах республиканского значения. Необходимо написать заявку, также предоставить нужные документы.Специалисты центра проверят идентификационный номер автомобиля на основании всех документов. Затем осматривают машину. Транспорт должен соответствовать требованиям "Евро-4", "Евро-5" или "Евро-6". Если транспортное средство не соответствует требованиям безопасности, его не поставят на учет в Казахстане.Специалисты советуют продать такие автомобили в соседние страны или реализовать машину в разобранным виде для автозапчастей. Другого пути нет.Да, по Казахстану можно передвигаться на автомобиле, зарегистрированном в Российской Федерации. Для этого на водителя необходимо оформить главную доверенность и страховой полис. Также придется раз в 12 месяцев вывозить транспорт с территории страны. Технический осмотр проводится в России. Затем через 30 дней можно повторно заехать в страну.Автомобили же, оформленные на основании договора купли-продажи, обязательно нужно поставить на казахстанский учет. Поскольку такой транспорт автоматически снимается с регистрации в соседней стране.С 2008 года в Казахстане нельзя регистрировать автомобили с правосторонним расположением органов управления. Если такой автомобиль зарегистрирован в России, можно передвигаться на территории Казахстана по доверенности и страховому полису. Если предыдущий владелец продаст машину и снимет ее с учета, то новый владелец не сможет управлять ею. В Казахстане регистрации подлежат только автомобили с левосторонним управлением.В настоящее время МВД Казахстана ждет ответа от Российской Федерации. Исходя из этого будут приняты меры касательно угнанных и находящихся в розыске автомобилей. По мнению юристов, такие автомобили подлежат конфискации.По словам заместителя председателя комитета административной полиции Серика Тусупова, в стране зарегистрировано более 4 миллионов 200 тысяч единиц техники. Все они поставили авто на казахстанский учет. Следовательно, другие должны последовать их примеру."Данные требования соблюдаются в полном объеме. Поэтому какие-либо исключения для какой-то категории граждан в законе не предусмотрены. Мы предполагаем, что все-таки нужно будет зарегистрировать данные автомашины либо, как минимум, не эксплуатировать их до решения правового вопроса с бывшими собственниками транспортных средств", – сказал Тусупов на брифинге.