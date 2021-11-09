В Казахстане дефицит электроэнергии: В ВКО ограничили подачу, в Шымкенте жалуются на перебои

KEGOC с 8 ноября ввел ограничения на поставку электроэнергии в часы пик в Восточно-Казахстанской области, передает ИА «NewTimes.kz».



8 ноября в 17:11 от диспетчера KEGOC в адрес «Шыгысэнерготрейд» поступило сообщение, в котором оператор по управлению электросетями уведомил о вводе ограничений по передаче электроэнергии по национальной сети.



Причина такой ситуации — дефицит мощности электроэнергии в Казахстане.



«С 8 ноября 2021 года национальный оператор КEGOC ограничивает подачу электроэнергии в часы пик в адрес «Шыгысэнерготрейд» — с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.



KEGOC заявляет о необходимости сокращения потребления электроэнергии до 130 МВт», — сообщил генеральный директор ТОО «Шыгысэнерготрейд» Талгат Кайркенов.



Как сообщили в энергокомпании, в связи с тем, что ввести самоограничение энергоснабжения потребителей силами АО «Объединенная Энергосервисная Компания» технически не представляется возможным, ввод ограничений и отключение потребителей производится со стороны системного оператора КEGOC.



«В свою очередь «Шыгысэнерготрейд» сообщает о принятии соответствующих мер для минимизации ситуаций, требующих отключения электроэнергии для потребителей Восточно-Казахстанской области, социально-значимых объектов, объектов жизнедеятельности», — сообщили в компании.



На веерные отключения электричества 9 ноября в редакцию YK-news.kz пожаловались жители Глубоковского района, района Алтай и Шемонаихи.



Между тем, жители Шымкента уже который день жалуются на регулярное отключение электричества, пишет Otyrar.kz.



Сначала электричество отключали редко, а теперь регулярно, и так во многих районах мегаполиса, говорят местные жители.



«В этом доме по улице Гагарина 24, электричество начали отключать на полчаса, потом дольше. Вчера без света сидели 5 часов. В доме много инвалидов и людей пожилого возраста, и такая проблема в Шымкенте не в одном районе», — рассказывает Ирина Курлова.



Городские коммунальщики просят жителей не паниковать и набраться терпения. Вся проблема в том, что из-за нехватки газа, потребление электроэнергии в городе выросло до максимума.



Ситуация под контролем, уверяют в акимате.



«На сегодняшний день из-за нехватки газа, потребление электроэнергии в городе выросло до максимума. В связи с этим, АО KEGOC регулирует нагрузку напряжения на шинах ВЛ-220 кВ с временным отключением линий 110 кВ (частично). Это способствует безаварийной работе магистральных линий 500 и 220 кВ», — пояснили в акимате.



4 ноября в KEGOC заявили об аномальном росте потребления электроэнергии в Казахстане, что привело к ее дефициту.



«В настоящее время в ЕЭС Казахстана сохраняется непростая обстановка, связанная с балансом электроэнергии и мощности. Это связано с высокими темпами роста потребления электроэнергии.



Так, за прошедшие 10 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, рост потребления электроэнергии составил 11,6 % по южной зоне, 5,7 % по северной зоне и 7,5% по западной зоне.



В часы максимальных нагрузок потребление мощности превышает прошлогодние значения более чем на 1500 МВт», — сообщил нацоператор.



В KEGOC пояснили, что «аномальный рост потребления связан в первую очередь с увеличением доли потребителей, осуществляющих цифровой майнинг».



В компании также отметили, что на сегодняшний день «значительная часть энергоустановок на электростанциях находится на аварийном и внеплановом ремонтах».



«В результате, сверхнормативный рост потребления и высокая аварийность на электростанциях страны в холодный период, приводят к значительным отклонениям от среднестатистических плановых показателей потребления электроэнергии, что в свою очередь ведет к риску возникновения крупной системной аварии с нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана», — пояснили в компании.



KEGOC как системный оператор, в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Республики Казахстан, при наличии сверхпланового потребления, будет принимать меры к отдельным категориям потребителей по соблюдению режима потребления электроэнергии согласно плановым значениям.



5 ноября в Минэнерго прокомментировали информацию о грядущем энергодефиците в стране из-за майнеров.



«Нет, мы дефицита не видим. Наша энергосистема работает стабильно, но нам необходимо, конечно же, принимать срочные меры для того, чтобы снизить потребление со стороны «серых» майнеров, иначе это действительно повлияет на нашу энергобезопасность», − сказал тогда первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков.