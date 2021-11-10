Заболеваемость коронавирусом вновь превысила отметку в 1000 человек за сутки

В Казахстане за прошедшие сутки (9 ноября) зарегистрировали 1 128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее показатель составил 950 случаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 951 667 случаев, из них за сутки:



в Нур-Султане – 125,

в Алматы – 134,

в Шымкенте – 24,

в Акмолинской области – 70,

в Актюбинской области – 22,

в Алматинской области – 55,

в Атырауской области – 20,

в ВКО – 77,

в Жамбылской области – 12,

в ЗКО – 27,

в Карагандинской области – 140,

в Костанайской области – 102,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области – 12,

в Павлодарской области – 127,

в СКО – 143,

в Туркестанской области – 19.