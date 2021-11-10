Что нужно знать казахстанцам перед покупкой авто из России

Тысячи казахстанских автомобилистов, которые купили машины с российскими номерами, попали в критическую ситуацию. Их машины оказались не зарегистрированными ни в Казахстане, ни в России. Причем некоторые автовладельцы были уверены, что на своих машинах они ездят вполне законно. На деле же теперь они рискуют лишиться своих железных коней либо им придется оплатить внушительный сбор за первичную регистрацию (но только в случае, если авто соответствует техрегламенту).



Tengrinews.kz cовместно с главой Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсеном Шакуовым развеивают мифы о покупке "дешевых" российских авто. Ну и несколько ценных советов для тех, кто все еще мечтает приобрести авто из России.



Миф 1. Автомобили из России дешевые



Реальность: Российские машины якобы можно купить подешевле. Но это абсолютно не из-за того, что они дешевые, а из-за того, что они контрафактные. Сюда их завозят и обманывают казахстанских потребителей, которые рискуют своими средствами. То есть как по мне, так это в большинстве случаев кто-то зарабатывает на казахстанцах путем мошенничества.



Миф 2. При покупке мне не нужно снимать машину с российского учета



Реальность. Российские машины не ставят на учет по массовым причинам: потому что в Казахстане нужно платить немалый сбор за первичную регистрацию либо подержанная машина вообще не может быть поставлена на учет, если не соответствует стандарту Евро-4.



Желательно приобретать авто, которое изначально снято с учета по всем правилам. И на нее установлены транзитные номера для перегона. В России есть транзитные номера, они желтого цвета. Если машина все еще на учете в РФ, она может быть в аресте или в залоге банковском, и ее так просто никто не снимет с учета. Поэтому тут надо понимать, что если машина снята с учета, это уже хорошо. По крайней мере, машина чистая.



Миф 3. Я могу ездить на машине с российскими номерами без рисков, потому что у нас единый Евразийский экономический союз



Реальность. При покупке автомобиля с российскими и иностранными номерами риски есть, такие что элементарно может быть в аресте либо в угоне. Со стороны РФ объявляется уголовное дело, и машину просто изымут, хорошо если еще не привлекут к уголовной ответственности за соучастие. Есть такие случаи, когда люди покупают машину, а потом на них вешается угон. Вся эта процедура - она очень дорогостоящая, долгая и не очень приятная.



Не стоит вестись на машины, которые очень сильно ниже рыночной стоимости. Бесплатный сыр только в мышеловке. Мы все об этом знаем. Люди все понимают, все, что очень дешево, – это либо сломанная машина, либо что-то с ней не так. Если машина рыночной стоимостью 5 миллионов, а ее вам продают за 2 миллиона, то стоит задуматься.



Также хочу отметить, что гражданин Казахстана не имеет права управлять авто с иностранным учетом.



Миф 4. Если машину с российскими госномерами впустили через границы в Казахстан, значит она "чистая"



Реальность. Я все-таки настоятельно не рекомендую приобретать машины, которые находятся на регистрации в другой стране. В любом случае, если человек столкнулся, то, конечно же, в первую очередь опять же надо проверить ее на чистоту происхождения: не состоит ли она в залоге, не состоит ли она в угоне, пробить госномера в доступных автомобильных базах. Сейчас очень много сайтов предлагается в российском интернет-пространстве, которые позволяют проверить машину: состоит ли машина на учете в ГИБДД РФ, какая машина состоит под определенным госномером. Но очень трудно проверить на "чистоту" машину, если ее начнут хорошенько маскировать. Нелишним будет запросить у продавца ПТС – паспорт технического средства, в котором отображается вся информация об автомобиле, а также справки, что она не состоит в залоге, на учете, не имеет обременений, из МВД справку, что она не состоит в уголовных делах.



Миф 5. На машины с российскими ГРНЗ не приходят штрафы, я могу нарушать ПДД как угодно и ничего за это не будет



Реальность. Лично я общался с человеком, который доволен ездой на машине с росномерами, говорит, что это "машина-призрак и "на камеры я не попадаюсь". Хотя разработчики "Сергеков" и другие автовладельцы утверждают, что если на машину оформлены страховые полисы, то на них приходят штрафы. Штрафы приходят на данные автовладельца, которые указаны в документах.



Миф 6. Государство обязано поставить на учет мой автомобиль, я ведь не знал!



Реальность. Есть процедуры, которые позволяют в законном порядке поставить машины на учет. Наверное, будет решено как с армянскими автомобилями, я думаю, тоже будет какая-то определенная процедура, которая позволит избежать всех этих проблем в будущем. Но это касается только тех авто, которые соответствуют техрегламенту.



Это ситуация, которая образовалась из-за личных проблем граждан и уже переросла в межгосударственную проблему. И один из важнейших путей решения этой проблемы - объединение и интеграция российской базы учета авто с казахстанской базой в рамках Евразийского союза. Чтобы было как в Европе, где у них одна база. Например, полиция Берлина может проверить машину, состоящую на учете во Франции. В рамках ЕАЭС мы можем объединить эти базы. И это поможет избежать в дальнейшем таких негативных последствий. Нужно объединять базы, на сегодняшний день это единственный способ избежать мошенничества и негативных последствий.