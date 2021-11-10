Ревакцинация казахстанцев начнется 22 ноября - Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что ревакцинация ранее привитых от коронавируса граждан начнется 22 ноября, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Ревакцинация стартует с 22 ноября в два этапа. Чтобы в первую очередь были привиты лица из группы риска, до конца текущего года с учетом сроков первичной вакцинации ревакцинации подлежат уязвимые группы населения - медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур", - сказал Цой на заседании правительства.



Он уточнил, что допускаются к ревакцинации без учета установленных сроков лица старше 60 лет, а также лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела к коронавирусу.



Премьер-министр Аскар Мамин поручил обеспечить готовность прививочных пунктов, медицинских организаций и медицинских работников.



Также Цой рассказал о поставках вакцины Pfizer в Казахстан.



"В целях обеспечения доступа детей, беременных и кормящих женщин к вакцинации против коронавирусной инфекции, закуплено 4 миллиона 230 доз вакцины, что позволяет охватить 2 миллиона 115 тысяч человек. Вакцинации подлежат дети в возрасте от 12 до 17 лет, беременные в сроке 16-37 недель беременности и кормящие женщины через 42 дня после родов. Учитывая особенности хранения вакцины Comirnaty Pfizer, закуплено 34 единицы холодильного оборудования, которые поставлены в 16 регионов Казахстана. Кроме того, дополнительно закуплена 51 единица холодильного оборудования, поставка планируется до конца ноября во всех регионы", - сказал Алексей Цой.