Когда казахстанцам разрешат снять маски

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова объяснила, почему казахстанцы, даже обладая "зеленым" статусом, не могут снять медицинские маски в общественных местах, передает корреспондент Zakon.kz.



Ношение маски обязательно. Уже известно, что вакцинированный может заболеть. Соответственно, он тоже может представлять опасность. Тем не менее, вакцинированные граждане все-таки меньше подвержены заражению и легче переносят заболевание. Передача инфекции тоже в меньшей степени, но она возможна. Поэтому никто в мире сегодня масок не отменял, – сообщила Есмагамбетова в кулуарах правительства.



Более того, по ее словам, никто в мире не может озвучить точную дату, когда можно будет отказаться от защитных масок.



Сейчас вам точную дату никто не назовет, это результат многофакторных действий. Вирус продолжает мутировать. В этом есть и "заслуга" каждого из нас. Чем медленнее мы вакцинируемся, тем больше происходит передача вируса и тем больше у него возможности мутировать. А мутация вируса сегодня непредсказуема. ВОЗ делит вирус на мутации, которые представляют опасность, находятся под контролем и которые нужно мониторировать, – пояснила глава ведомства.



По ее словам, ВОЗ пересмотрел показатели по уровню коллективного иммунитета – для его формирования необходимо привить уже не 60% населения, а 80%. И только тогда люди могут вернуться к обычной жизни.



Я не могу ответить, когда мы снимем маски. Все мы устали от масок, но, к сожалению, это одна из мер защиты от коронавируса, – резюмировала Есмагамбетова.