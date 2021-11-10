«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 10 Ноября
+12...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.22 KZT
  • €1 = 497.59 KZT
  • 1 RUB = 6.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На акцию протеста вышли владельцы машин с российскими номерами в Уральске

Просмотров:302 Опубликовано: Сегодня, 12:07
На акцию протеста вышли владельцы машин с российскими номерами в Уральске
Фото: Айша Куанышбек
Около 70 человек собралось возле акимата города. Они требует, чтобы власти нашли решение по постановке на учет в Казахстане машин с российскими номерами. В минувшие выходные полицейские начали массово водворять на штрафстоянку такие автомобили, передает собственный корреспондент ИА «NewTimes.kz» Айша Куанышбек.

В среду, 10 ноября, на площади Абая перед акиматом Уральска собралось около 70 человек, все они являются владельцами машин с российскими номерами и теперь рискуют потерять автомобили, либо заплатить огромный утильсбор за право пользоваться своими авто.

«Шумиха» в городе началась из-за того, что в выходные патрульная полиция начала рейд по выявлению машин с российскими номерами и водворила 50 авто на спецстоянку, где за каждый день необходимо платить 700 тенге. В отношении же водителей авто составили протокола по статье КоАП РК «Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке», сумма штрафа составляет 10 МРП или 29 170 тенге.

Водители авто с российскими номерами выразили свое возмущение по этому поводу. По их мнению, разрешать ввоз авто, не продумав до конца правила их эксплуатации, со стороны властей, как минимум, безграмотно.

«Почему они молчали, когда эти машины сюда въезжали? Почему не предупреждали КНБ, чтобы они не допускали въезд машин из России? С 2016 года сюда въехала не одна тысяча машин. Теперь их хозяева за право пользования ими должны заплатить почти 1 млн тенге. Где мы возьмем эти деньги? Мы не богатые люди, как раз-таки, наоборот, мы ездили в Россию для того, чтобы купить машины дешевле, потому что в Казахстане не купишь за такие деньги авто. Мы требуем, чтобы нашли решение по этому вопросу, которое бы удовлетворило нас. Мы готовы платить 40-60 тыс тенге за регистрацию, но никак не миллион», — высказался перед акиматом один из водителей Асылхан Куанышкали.

Владельцы авто сейчас занимаются сбором подписей для коллективного письма на имя министра внутренних дел РК с требованием уладить ситуацию, как с машинами на армянских номерах.

В департаменте полиции ЗКО прокомментировали ситуацию, отметив, что работа по изъятию таких авто проводится только в случае, если в России машина снята с учета, а в Казахстане ее еще не зарегистрировали. В полиции также отметили, что водители с такими номерами, пользуясь своим положением, игнорируют правила дорожного движения и тем самым вызывают множество проблем и опасных ситуаций.

На акцию протеста вышли владельцы машин с российскими номерами в Уральске


Накануне в Казахстане началась кампания по выявлению авто с российскими номерами. По данным МВД, в стране 200 тыс таких машин, из них 88 тыс сняты с учета в России и не зарегистрированы в Казахстане. Полиция запрещает эксплуатацию таких авто.

Подобные акции протеста собственников авто на российских номерах прошли уже в Нур-Султане, Мангистауской и Костанайской областях.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • GuF
  • Юрий Спассков
  • kostya_aktau
 Чингизид (Посетители) Сегодня, 12:19
Что российский что армянский что киргизский учёт все прекрасно понимали, все знали что данная махинация противоречит законам РК, что в один день начнут давить всех и вообще не знание законов не освобождает от ответственности. Так что нечего реветь и что то требовать.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика