На акцию протеста вышли владельцы машин с российскими номерами в Уральске

Около 70 человек собралось возле акимата города. Они требует, чтобы власти нашли решение по постановке на учет в Казахстане машин с российскими номерами. В минувшие выходные полицейские начали массово водворять на штрафстоянку такие автомобили, передает собственный корреспондент ИА «NewTimes.kz» Айша Куанышбек.В среду, 10 ноября, на площади Абая перед акиматом Уральска собралось около 70 человек, все они являются владельцами машин с российскими номерами и теперь рискуют потерять автомобили, либо заплатить огромный утильсбор за право пользоваться своими авто.«Шумиха» в городе началась из-за того, что в выходные патрульная полиция начала рейд по выявлению машин с российскими номерами и водворила 50 авто на спецстоянку, где за каждый день необходимо платить 700 тенге. В отношении же водителей авто составили протокола по статье КоАП РК «Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке», сумма штрафа составляет 10 МРП или 29 170 тенге.Водители авто с российскими номерами выразили свое возмущение по этому поводу. По их мнению, разрешать ввоз авто, не продумав до конца правила их эксплуатации, со стороны властей, как минимум, безграмотно.«Почему они молчали, когда эти машины сюда въезжали? Почему не предупреждали КНБ, чтобы они не допускали въезд машин из России? С 2016 года сюда въехала не одна тысяча машин. Теперь их хозяева за право пользования ими должны заплатить почти 1 млн тенге. Где мы возьмем эти деньги? Мы не богатые люди, как раз-таки, наоборот, мы ездили в Россию для того, чтобы купить машины дешевле, потому что в Казахстане не купишь за такие деньги авто. Мы требуем, чтобы нашли решение по этому вопросу, которое бы удовлетворило нас. Мы готовы платить 40-60 тыс тенге за регистрацию, но никак не миллион», — высказался перед акиматом один из водителей Асылхан Куанышкали.Владельцы авто сейчас занимаются сбором подписей для коллективного письма на имя министра внутренних дел РК с требованием уладить ситуацию, как с машинами на армянских номерах.В департаменте полиции ЗКО прокомментировали ситуацию, отметив, что работа по изъятию таких авто проводится только в случае, если в России машина снята с учета, а в Казахстане ее еще не зарегистрировали. В полиции также отметили, что водители с такими номерами, пользуясь своим положением, игнорируют правила дорожного движения и тем самым вызывают множество проблем и опасных ситуаций.Накануне в Казахстане началась кампания по выявлению авто с российскими номерами. По данным МВД, в стране 200 тыс таких машин, из них 88 тыс сняты с учета в России и не зарегистрированы в Казахстане. Полиция запрещает эксплуатацию таких авто.Подобные акции протеста собственников авто на российских номерах прошли уже в Нур-Султане, Мангистауской и Костанайской областях.