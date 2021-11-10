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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Кинул окурок в машину: прохожий решил проучить полицейского

Просмотров:8864 Опубликовано: Сегодня, 17:37
Кинул окурок в машину: прохожий решил проучить полицейского
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 10 ноя — Sputnik. В Туркестанской области сотрудник полиции, сидя в машине, выбросил окурок сигареты на землю, а один из прохожих, заметив это, подобрал его и кинул его обратно в салон служебного авто. Видео инцидента появилось в одном из Instagram-пабликов kris_p_tdk.

"Вы же понимаете, что нарушаете административное законодательство?" — спросил автор ролика у полицейского.

В Комментариях мужчину за этот поступок поддержали. "Молодец! Правильно сделал", "Клин клином вышибают!", "Закон должен быть един для всех" написали пользователи соцсети.

В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области прокомментировали видео и сообщили, что на сотрудника Жетысайского районного отдела полиции составили административный протокол по статье 434-2 КоАП за загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, которая предусматривает штраф в размере 5 МРП.



Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 19:03
Правильно всё сделал прохожий. Закон один для всех.
 
 

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