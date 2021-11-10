В мобильных переводах появится новая функция "платежи"

Вице-министр финансов Казахстана Марат Султангазиев рассказал о новой функции, которая появится при оплате через мобильные приложения, передает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас у тех, кто пользуется мобильным приложением, есть только одна строка "перевод". Должна появиться строка "платеж". Переводы осуществляются среди родственников, а платеж – за товары, работу и услуги. Он точно такой же, как вы бы заплатили наличными и карточкой, – пояснил Марат Султангазиев в кулуарах Мажилиса.
По его словам, это не будет дополнительной нагрузкой для предпринимателей. Ставки налогов, сроки уплаты, порядок отчетности останутся прежними.
Если перевели (физлицу. – Прим.), то вы не оставили возможность защитить свои права как потребителя, потому что вы перевели, а не купили что-то. Если бы купили, вам бы выдали чек, вы бы указали, что это оплата за товар и услугу. Впоследствии как потребитель вы бы могли предъявить требования по качеству товара, вернуть его. А тут вы потеряли свои права как потребитель. Маловероятно, что ИП, приняв не платеж, а перевод, отразит это в налоговой отчетности, – добавил вице-министр финансов.
Напомним, в Казахстане начнут регулировать мобильные переводы. Депутаты Мажилиса уже одобрили соответствующие поправки в первом чтении.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.