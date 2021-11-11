Водители авто с российскими номерами выдвинули требования в Актобе

Водители автомобилей с российскими номерами устроили митинг возле областного акимата в Актобе и предъявили ряд требований властям, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".По их словам, они готовы поставить свои автомобили на казахстанский учет, сделать все положенные законом выплаты, но просят снизить тарифы на сборы по первичной регистрации.Сейчас, чтобы зарегистрировать впервые авто из России, нужна сумма в пределах нескольких миллионов тенге. Также водители потребовали, чтобы полиция не забирала незарегистрированные машины на штрафстоянки.Митинг перерос во встречу водителей и представителей власти. После часовой дискуссии стороны разошлись. Аким Актобе Асхат Шахаров прокомментировал изданию итог этой встречи."Мы решили то, что мы можем сделать на нашем уровне. Полиция сейчас рейды начала проводить, и вопрос завис. Некоторые водители говорят, что даже не знали о том, что там у них с учета сняли авто, а здесь не зарегистрировали. Будут это выяснять, по закону за это полагается штраф. Но машины не будут водворять на штрафстоянки, их будут отпускать. Остальные вопросы не в нашей компетенции. Департамент полиции направит требования водителей в министерство, как дадут ответ, доведем до населения", - рассказал градоначальник.Издание отмечает, что у владельцев праворульных машин, которые завезли недавно, вообще безвыходная ситуация. По закону эти машины нельзя поставить у нас на учет, а значит, ни ездить, ни продать нельзя. Можно только сдать на запчасти.