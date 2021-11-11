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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Миру грозит дефицит шприцев для вакцинации

Просмотров:326 Опубликовано: Сегодня, 09:37
Миру грозит дефицит шприцев для вакцинации
Фото из открытых источников
Как заявила Всемирная организация здравоохранения, в 2022 году в мире может возникнуть дефицит специальных медицинских шприцев, которые используют для вакцинации от коронавируса, передает Zakon.kz.

По информации Lenta.ru, в 2021 году было сделано более 6,8 миллиарда прививок от COVID-19. Это сопоставимо с количеством производимых шприцев — шесть миллиардов штук в год.

Производителям по всему миру необходимо найти способ увеличить производство одноразовых шприцев. Если не исправить подобное соотношение используемых и производимых медицинских инструментов, мир может столкнуться с их дефицитом уже в 2022 году, при этом нехватка может достигнуть двух миллиардов шприцев, - сказала старший советник ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и продуктам здравоохранения Лиза Хедман.

По ее словам, что дефицит шприцев может привести к задержкам при вакцинации детей по всему миру, а также побудить бедные страны начать повторное использование игл, что является крайне небезопасной практикой. Нехватка шприцев может отрицательно сказаться и на обычных прививках от других заболеваний. Проблемы могут возникнуть также со стороны логистики. Шприцы более подвержены задержкам при транспортировке, потому как занимают в десять раз больше места, чем, например, колбы с вакцинами.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • GuF
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:41
да не переживайте, китйцы нашлепают вам хоть сто миллиардов
 
 

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