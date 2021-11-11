Миру грозит дефицит шприцев для вакцинации

Как заявила Всемирная организация здравоохранения, в 2022 году в мире может возникнуть дефицит специальных медицинских шприцев, которые используют для вакцинации от коронавируса, передает Zakon.kz.
По информации Lenta.ru, в 2021 году было сделано более 6,8 миллиарда прививок от COVID-19. Это сопоставимо с количеством производимых шприцев — шесть миллиардов штук в год.
Производителям по всему миру необходимо найти способ увеличить производство одноразовых шприцев. Если не исправить подобное соотношение используемых и производимых медицинских инструментов, мир может столкнуться с их дефицитом уже в 2022 году, при этом нехватка может достигнуть двух миллиардов шприцев, - сказала старший советник ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и продуктам здравоохранения Лиза Хедман.
По ее словам, что дефицит шприцев может привести к задержкам при вакцинации детей по всему миру, а также побудить бедные страны начать повторное использование игл, что является крайне небезопасной практикой. Нехватка шприцев может отрицательно сказаться и на обычных прививках от других заболеваний. Проблемы могут возникнуть также со стороны логистики. Шприцы более подвержены задержкам при транспортировке, потому как занимают в десять раз больше места, чем, например, колбы с вакцинами.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz