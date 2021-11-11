Какие данные должны быть открытыми для казахстанцев

Постановлением Правительства РК от 28 октября 2021 года утвержден единый перечень открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале, сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень информации, размещаемой на интернет-портале открытых данных, вошли сведения, отражающие актуальную ситуацию в стране по основным направлениям:
- Административно-территориальные единицы РК - Данные о консульствах и посольствах иностранных государств, аккредитованных в РК (страна представительства, тип организации, полное наименование организации, город расположения, адрес, телефон, официальный сайт, электронная почта, страны, куда выдают визы (по совместительству) - Визовый и безвизовый режим для граждан Республики Казахстан с иностранными государствами - Список представителей МВД в иностранных государствах - Данные о результатах внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора - Информация по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы - Информация о выявленных коррупционных правонарушениях - Результаты общественного мониторинга качества оказания государственных услуг - Информация о гендерном составе кадров государственной службы - Статистическая информация о стаже государственных служащих - Информация о результатах проведения конкурсов в государственных органах - Информация о результатах государственного контроля за качеством оказания государственных услуг - Информация о трудоустройстве лиц в рамках Президентского молодежного кадрового резерва - Итоги прошедших выборов Президента Республики Казахстан за последние 10 лет - Информация по передаче государственного имущества в имущественный найм и доверительное управление в разрезе регионов.
А также информация о состоянии экономики, торговли, промышленности, образования и науки, здравоохранения, труда, занятости и социального обеспечения, сельского хозяйства, энергетики, финансов, транспорта, строительства и ЖКХ, культуры и спорта, экологии, населения и общества, информации, связи, правовой системы и общественной безопасности.
Всего в перечень вошло 976 позиций.
Документ устанавливает период актуализации данных, срок размещения информации, источник и ответственный государственный орган.
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