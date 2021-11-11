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Россия планирует признать паспорта вакцинации Казахстана

Просмотров:525 Опубликовано: Сегодня, 12:01
Россия планирует признать паспорта вакцинации Казахстана
Фото из открытых источников
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сейчас в этом направлении ведется активная проработка различных ведомств двух стран, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ТАСС.

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российская сторона в принципиальном плане поддерживает казахстанскую инициативу о взаимном признании сертификатов вакцинации и ведет в этом направлении комплексную работу для формирования соответствующей процедуры признания сразу с группой стран.

«В принципиальном плане Россия поддерживает инициативу казахстанских партнеров о взаимном признании прививочных сертификатов. Одной из потенциальных платформ для реализации подобной инициативы могло бы стать приложение «Путешествую без COVID-19», − заявила дипломат.

По ее словам, сейчас ведется активная проработка различных ведомств двух стран. Она также отметила, что 2 ноября прошла очередная встреча по этому вопросу представителей Роспотребнадзора, Минцифры и МИД РФ.

«В России сформирована также межведомственная рабочая группа по вопросу признания сертификатов о вакцинации, подготовлен проект соответствующего соглашения, который проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами и ведомствами нашей страны. Планируется упорядочить признание прививочных сертификатов сразу с группой стран», − сказала она.

При этом дипломат воздержалась от прогнозов по срокам принятия соответствующего решения.

«Не могу говорить о конкретных сроках. Могу только заверить, что эта работа ведется чрезвычайно интенсивно», − резюмировала она.


Источник: newtimes.kz
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