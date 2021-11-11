KEGOC сделал заявление по ситуации с электроэнергией

В последнее время в СМИ были опубликованы различные материалы по ситуации в энергосистеме Казахстана, в т.ч. содержащие некорректную информацию.



Системный оператор Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан АО "KEGOC" в этой связи сообщает следующее.



По состоянию на вечерний максимум, 10 ноября 2021 года потребление в РК составило 14 838 МВт, генерация – 14 265 МВт.



Дефицит мощности в объеме 573 МВт покрывался перетоками из энергосистемы Российской Федерации. Из которых 10 МВт – поставки электроэнергии для казахстанских потребителей, 563 МВт межсистемные перетоки, вызванные отклонениями потребителей РК от заданного диспетчерского графика.



Справочно: С начала года выработка электроэнергии на угольных электростанциях составила 66,9 млрд.кВтч, что составляет 69% от всей выработки. Газовыми электростанциями выработано 18,9 млрд.кВтч или 19,5% электроэнергии, гидроэлектростанциями 7,4 млрд.кВтч или 8% электроэнергии, ВИЭ 3,6 млрд.кВтч (порядка 3,5%).



При этом, в плановом ремонте находятся энергоблок №2 на Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 500 МВт (отработал без вывода в ремонт 12 304 часа, при нормативе ежегодной работы 6 570 часов) со сроком завершения ремонта 27 ноября 2021 года, энергоблок №7 на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт (отработал без вывода в ремонт 25 968 часов, при нормативе ежегодной работы 6 570 часов) с завершением 11 ноября 2021 года. На электростанции АО "ЕЭК" находится в плановом ремонте блок №4, срок завершения ремонта турбины и одного котла - 12 ноября 2021 года.



Включение вышеуказанного генерирующего оборудования значительно повысит возможности в выработке электроэнергии для нужд потребителей Республики Казахстан.



8 ноября 2021 года, после накопления достаточного уровня воды, включена в работу Мойнакская гидроэлектростанция мощностью 300 МВт.



При этом в аварийном ремонте суммарно продолжают находиться генерирующее оборудование, в т.ч на региональных ТЭЦ общей мощностью 1150 МВт.



По фактам отключений в регионах с начала ноября текущего года сообщаем, что они были вызваны неконтрактным потреблением потребителей и энергоснабжающих организаций находящихся в сетях региональных электросетевых компаний, таких как ТОО "Шыгысэнерготрейд", АО "Севказэнерго", ТОО "Астанаэнергосбыт", ТОО "Энергопоток" и т.д. Данная ситуация обусловлена несвоевременной закупкой потребителями и энергоснабжающими организациями на электростанциях страны электроэнергии, в том числе на Жамбылской ГРЭС имеющей значительный резерв генерации.



В целях ограничения неконтрактных перетоков, совместно с Правительством Республики Казахстан предпринимаются системные меры, в т.ч по обеспечению топливом и включению дополнительных блоков на Жамбылской ГРЭС. По состоянию на 11 ноября включен в работу дополнительный энергоблок на Жамбылской ГРЭС мощностью 200 МВт. В настоящее время в работе на Жамбылской ГРЭС находится 3 блока.



Проведена работа по организации торгов импортируемой электроэнергии из РФ для обеспечения электроэнергией потребителей. Продолжается работа с правительством по обеспечению условий для участия энергоснабжающих организаций Казахстана в торгах импортируемой из РФ электроэнергии.



Майнинг-фермы, соблюдающие требования законодательства, должны осуществлять свою деятельность без ущерба энергетической безопасности страны и приобретать не только отечественную, но и импортную электроэнергию.



С целью выявления "серых" майнеров необходимо совершенствование нормативно правовой базы для установления требований к субъектам, осуществляющим цифровой майнинг.



По нашим оценкам суммарная мощность потребления зарегистрированных майнеров составляет порядка 600 МВт, серых майнеров 300-400 МВт. В предстоящий осенне-зимний максимум нагрузки ожидается 17 000 МВт при собственной генерации 16 540 МВт. Недостаток генерации равный 540 МВт будет покрываться за счет перетоков из РФ, в том числе за счет организации импорта, - говорится в заявлении.



АО "KEGOC", как Системный оператор ЕЭС Казахстана, держит ситуацию под полным контролем и продолжает обеспечивать необходимый уровень надежности функционирования ЕЭС Республики Казахстан.